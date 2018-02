P U B L I C





¿Te has sentido herido/a por palabras hirientes? ¿Has sido acusado de haber dicho o hecho cosas que no dijiste o hiciste? ¿Has sufrido golpes en la vida? ¿Tus ideas fueron mal interpretadas? ¿Has sido objeto de indiferencia? ¿Tienes sentimientos negativos que te causan dolor y sufrimiento y no los puedes superar? Las perlas son producto del dolor, el resultado de la entrada de algo extraño e indeseable al interior de la ostra, como por ejemplo un grano de arena. En la parte interna de la ostra se encuentra una sustancia lustrosa llamada nácar. Cuando un grano de arena penetra en la ostra, las células de nácar comienzan a trabajar y cubren el grano de arena con capas y capas y más capas de nácar para proteger el cuerpo interior indefenso de la ostra. Como resultado, se va formando una hermosa perla. De este modo, una ostra que no haya sido herida de algún modo, no puede producir perlas, porque la perla es una herida cicatrizada. Una ostra que no ha sido herida no puede producir perlas. La mayor parte de las piedras preciosas son minerales encontrados dentro de la tierra. Pero la perla se forma dentro de un molusco en el mar, "la ostra". De cada veinte ostras puede haber una que tenga una perla de suficiente calidad para usar en la joyería. Esa arena, no tenía nada de valor, ni hizo nada. Su valor dependía de la ostra. Nosotros no somos perlas, somos arena, no tenemos un valor en sí mismo, y muchas veces producimos daño a otros. "No te dejes vencer por el mal, antes vence al mal con el bien" (Rom. 12: 21) Cristo quiere comenzar una obra en nosotros, cubrirnos con su perdón, producir una perla, cubrir las heridas con varias capas de amor y su justicia. Transformar el dolor en amor y en algo valioso, una joya, algo diferente y mejor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. (Rom. 5: 8, 9) ¿Quieres ser transformado de algo sin valor, a ser una joya? ¿Alguien reconocido y valorado, y no solo para Dios, sino también para los que nos rodean, nuestros prójimos (próximos)? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "La Perla"

Por Luís Rodas

