"…Dios sobre la Tierra ha enviado muchísimas señales, pero en su lenguaje, a veces ha hablado en nuestro lenguaje, nos ha hecho felices. Pero nosotros igualmente no lo hemos entendido. Cuando ha hablado con nuestro lenguaje por ejemplo fue durante el diluvio universal, había un hombre llamado Noé, que me simpatiza mucho, uno de los profetas que admiro mucho, algunos otros no me placen tanto, con otros profetas no estoy de acuerdo, "¿pero como no están en la biblia?" si, pero no estoy de acuerdo, porque yo amo el nuevo testamento, la revelación del nuevo testamento.

Me gusta estudiar el viejo, pero dejo actuar el discernimiento. El nuevo testamento, en cambio para mí, es el evangelio de ley.

Pero la historia de Noé es muy bella, muy sincera porque en cierto punto él hablaba de Dios a la gente, Dios quiere esto, Dios quiere aquello, pero ese pueblo a veces se parecía mucho al nuestro. En tiempos de Noé existía el canibalismo, las personas se comían entre ellas, se comían a los niños, había violaciones colectivas, la sodomía, el acoplamiento con los animales, se deleitaban con carne fresca, eran los descendientes de Caín que prevalecían en varias regiones, en el este y el oeste, entonces la humanidad estaba aplastada no solo por la locura sino también por una ley contra natura, acoplaban con animales, parían personas luego del acoplamiento con animales, era una situación gravísima para Dios. Luego podemos discutir sobre esto, yo les cuento la historia, podemos discutir, los hechos son así. Dios dice "Yo les daré un signo querido Noé", "...recoge esto, esto y aquello, todas las especies animales, y estas familias que te digo Yo" y lo pone dentro de una máquina que te hago construir". Que en realidad Noé la ha construido, ha dirigido un trabajo, en una máquina que no era de este mundo… y en este punto "porque destruiré la Tierra", "…luego con la progenie que yo te haré salvar, animales, personas, etc. reconstruiré de nuevo el mundo".

Entonces esto es un encuentro directo, porque no es una aparición donde asiste una persona, no es un signo como el mío a una persona, con la ciencia avanzada que hay hoy, fenómenos paranormales, no estamos seguros… solo yo estoy seguro que he visto a Cristo, que me ha estigmatizado la Virgen, pero ninguno de ustedes lo está. Estoy de acuerdo, solo si ponen la Fe pueden creer en mí, pero a nivel racional es difícil, porque el signo que llevo, se puede explicar también de otro modo, desconocidos para nosotros, a mí no me interesan otras formas, porque yo he visto lo que vi.

Entonces aquello es un signo visible, Dios se manifiesta porque alza el océano, miles de olas de decenas de metros, centenares de metros. Digamos que el diluvio en tiempos de Noé, podrían compararse a los huracanes como Miriam, que golpean las zonas más importantes del mundo, con vientos de tantos km/h y olas de cientos de metros, el planeta queda inundado y todas las personas mueren excepto este barco y otras que Dios había elegido.

Era una intervención directa física. Yo he hecho este ejemplo con la justicia, hay otros intervenciones dirigidas por Dios pero voy a ser sintético, lo más bello e importante según mi juicio, que cuando elige finalmente dice "aquí la situación no cambia", la inundación universal, el proceder se multiplica, ahora son de nuevo millones de personas, el pueblo elegido por Dios con gravísimos problemas internos y externos, y ahora este Dios dice: "Voy allí directamente, tal vez sea mejor, pero porque voy Yo, envió la parte más hermosa de mí, mi Hijo". En este hecho nosotros nos parecemos a Dios, cuando nosotros amamos a una persona, mi hermano, una prima, mi mujer, mi madre... mi amigo. ¿Cuál es el regalo más bello que le puedo dar? hacerles conocer a mi hijo, "mira te presento a mi hijo", la cosa más hermosa que un padre puede hacer…"

