A mis 89 años reflexiono nuestro día a día en sociedad y veo cosas que creo, no van a buen puerto. En mis épocas de juventud, las cosas eran diferentes. Otros valores se pregonaban: la solidaridad, la amistad y el compromiso por el otro. Supe vivir en pleno centro. Éramos todos conocidos, existía respeto, preocupación y cuidado del uno por el otro: un vecino era un familiar. Se solían dejar las cosas afuera, no existían horarios para volver tranquilo a la casa, ni rejas de seguridad para evitar robos. Además, el policía rondaba las calles y tocaba un silbato a cada hora de la noche que te mostraba que estaba presente. Uno no tenía miedo del otro, todo lo contrario. Existían puntos de encuentro: carnavales, fiestas populares que eran la alegría de la gente. Los clubes barriales proliferaban por la ciudad y eran generadores de amistad y confraternidad. Hoy se vive de otra manera. El miedo nos tiene de rehén, uno vive alerta a la inseguridad. El saludo y la cordialidad se perdieron. La palabra escasea, si no que está desaparecida, la mentira abunda y siembra la desconfianza. Las calles ya no son de todos: no veo gente barriendo las veredas, tomando el mate o pasando la tarde en el banco fuera de su casa. Cada vez nos conocemos menos y no sabemos quién es el que convive todos los días del año al lado nuestro. No quiero pecar de disconforme: todavía quedan gestos que hacen me emocione. Cuando cruzo las calles los autos se detienen y me ceden el paso, esperan mi lento caminar. Seguimos reuniéndonos entre amigos e inventando excusas para estar con el otro, el amor familiar todavía es el valor primordial. No perdamos de vista que son estas cosas las que hacen, podamos vivir un poco mejor. Lamento que a esta altura de mi vida sólo me quede preguntar: si perdemos el vínculo… ¿Qué nos queda? Arnaldo Marchisio DNI 4.713.626

Imagen ilustrativa.

Carta de Lectores:

Perder el vínculo

Por Arnaldo Marchisio

