Declararon los marineros del barco arenero hundido en el Paraná Guazú

Contaron que el busque comenzó a ladearse a estribor en plena carga de arena. El "Argerena I", de habitual operación en el puerto de nuestra ciudad, se perdió en las aguas del Paraná Guazú el pasado viernes. Sus ocho tripulantes lograron salir con vida. Los tripulantes del buque arenero "Argerena I", que el viernes pasado se hundió en aguas del río Paraná Guazú, prestaron declaración ante Prefectura Naval Argentina y contaron los últimos minutos a bordo del barco, de habitual operación en la arenera ubicada en el paseo costanero de nuestra ciudad. La Auténtica Defensa pudo acceder a la transcripción de las declaraciones testimoniales de los tres marineros agremiados al SOMU Campana: Federico Romano (27), marinero de cubierta; Roberto Raúl Molina (37), marinero de contramaestre; y Kevin Gutlein (25), marinero cocinero. Ellos eran parte de la tripulación de ocho hombres que tuvo que abandonar la embarcación de un momento a otro. Según contaron los marineros a Prefectura, la emergencia acontenció pasado el mediodía, cuando en plena operación de extracción de arena el "Argerena I" comienza a escorarse hacia estribor. Paralelamente, el agua empezó a meterse en la cubierta prinicipal. Dos fueron las medidas que se tomaron para intentar controlar la situación: cortar la bomba de succión y fondear el ancla secundaria a babor para corregir la inclinación del bote. Ninguna dio resultado y pronto el agua alcanzó el depósito donde se encontraba alojada la carga. Fue en ese momento cuando el jefe de máquinas (y no el capitán) dio la orden de abadonar la nave. De acuerdo a los testimonios a los que pudo acceder LAD, la alarma general nunca fue activada. Por otra parte, los marineros confirmaron que no se empleaba manual de carga o instrumento documental a la hora de realizar la operación de extracción de arena del fondo. Además, si bien los tres marineros aseguraron que las condiciones del "Argerena I" eran adecuadas, uno de ellos señaló que no disponían de ART ni seguros y que cobraban en negro. También que el empleador no les proveía de elementos de protección personal, aunque todos los tripulantes del barco pudieron arrojarse al agua haciendo uso de chalecos salvavidas. En diálogo con este medio, Alexis Velázquez, secretario general de SOMU Campana, indicó que el "Argerena I" había salido de reparaciones en dique seco el miércoles y que, a pesar de sus advertencias sobre la precaria condición laboral en la que se encontraban sus marineros, había sido devuelto a la actividad naval. Después de saltar al Guazú, los marineros fueron rescatados por una embarcación pesquera que se encontraba en las inmediaciones, y trasladados a la costa. Posteriormente, llegaron al lugar unidades de Prefectura Naval Argentina.

Declararon los marineros del barco arenero hundido en el Paraná Guazú

