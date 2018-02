Caso "Pino" Suardini: la defensa apeló la elevación a juicio, esta semana habría novedades

P U B L I C



En diciembre la jueza Cione lo elevó a juicio y la defensa apeló. Ahora Bottini y Leiró resuelven si dan a lugar o no a la medida. "Pino" fue encontrado sin vida en la cocina de su casa horas antes de la Noche Buena de 2017. Fuentes de la justicia penal local aseguraron a La Auténtica Defensa que, luego de la feria judicial, estaría para la firma la resolución de la Cámara de Apelaciones y de Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Zárate-Campana, a cargo de la Dra. María Pía Leiró y el Dr. Humberto Bottini. Luego del pedido del fiscal Juan José Montani de elevar a juicio la causa del asesinato de Suardini, la jueza de Garantías Graciela Cione dio lugar a la solicitud el pasado 19 de diciembre, resolución que fue apelada por la defensa del sospechoso. Entre los principales elementos de prueba se encontraría al menos una huella dactilar "fresca" que habría sido levantada y correctamente documentada por la Policía Científica el 24 de diciembre de 2016. VIEJO CONOCIDO Para Andrés Suardini, hijo de "Pino", el móvil del asesinato fue una discusión con un viejo conocido y vecino de su padre de profesión herrero, quien habría recibido un adelanto de dinero por un trabajo que nunca realizó. "Estaba toda la casa revuelta, pero no se llevaron nada. Para mí que el que se mandó la macana, quiso simular un robo", dijo a La Auténtica Defensa en diciembre del año pasado, y agregó: "No sólo no falta nada en la casa, sino que hasta quedaron $200 en efectivo sobre la mesa de la cocina; una pistola para defensa personal que "Pino" tenía sobre la mesa de luz; y una escopeta". José "Pino" Suardini (84) había enviudado pocos meses antes de su asesinato. Vivía solo y fue encontrado sin vida por su hermano, Mario Suardini, en horas de la tarde del 24. Mario ingresó por el garage, que tenía la puerta entreabierta y tuvo un mal presentimiento. Cuando llegó a la cocina de la casa de San Martín al 900, encontró a "Pino" ya sin vida en el piso, sobre un charco de sangre, fruto de varios cortes de arma blanca en el rostro y en el cuello.

EN DICIEMBRE PASADO SE REALIZÓ UNA MARCHA PARA RECLAMAR JUSTICIA POR "PINO" SUARDINI. FUE ENCABEZADA POR SU HIJO ANDRÉS. DOS AÑOS SIN "CHALY" El último domingo, 11 de febrero, se cumplieron dos años del asesinato del Carlos Guillermo "Chaly" Del Re (50), quien fuera encontrado sin vida en su vivienda de Sívori al 900, cerca de la medianoche. Los bomberos llegaron al lugar tras un alerta de incendio. Mientras combatían las llamas, se encontraron algo inesperado: al dueño de casa sin vida, atado de pies y manos, con aparentes signos de violencia. "Cuando llegamos, estaba la puerta abierta y el portón del garage sin traba. Cuando ingresamos estaba todo revuelto", contó uno de los primeros bomberos en llegar al lugar. Según trascendió, el cuerpo fue hallado en la parte final de un living comedor, detrás de un mueble. Hasta el día de hoy, no trascendió a la prensa que se haya avanzado en el esclarecimiento del hecho. El móvil habría sido un robo, a partir de una "vendida". Amigos y familiares cercanos dan fe de que "Chaly" atesoraba una importante suma de dinero en efectivo dado que tenía planeado cambiar su auto. De acuerdo al primer informe de la autopsia realizada sobre el cuerpo, "Chaly" falleció por "convulsiones" que sufrió producto de los golpes y un aparente estrangulamiento al que lo habrían sometido los delincuentes. Así, los investigadores descartaron que haya muerto como consecuencia de la inhalación del monóxido de carbono generado por el fuego.

POLICÍA CIENTÍFICA EN LA CASA DONDE RESIDIA "CHALY" DEL RE, EL DIA QUE FUE HALLADO SIN VIDA. FOTO: ARCHIVO.



Caso "Pino" Suardini: la defensa apeló la elevación a juicio, esta semana habría novedades

