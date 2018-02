La ANSES prorrogó la presentación de la Libreta AUH 2016

Es para aquellos que debían presentarla antes del 31 de diciembre; el plazo se extendió hasta el último día hábil de junio. La acreditación de los controles de salud y educación es indispensable para continuar percibiendo el 80% de la asignación. En el marco de la Resolución 18-E/2018 publicada hoy en el Boletín Oficial, la ANSES informa que extendió hasta el último día hábil del mes de junio el plazo para la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación o Formulario Libreta PS. 1.47 de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2016, que vencía el pasado 31 de diciembre. Es importante recordar que la acreditación de los controles de salud y educación es indispensable para continuar percibiendo el 80% mensual de la asignación. Para realizar este trámite, se debe solicitar un turno en el sitio web del organismo, www.anses.gob.ar, o bien, en el número gratuito 130. Por la AUH se otorga una suma de $1412 por cada hijo menor de 18 años y hasta un máximo de 5 hijos; en los casos de hijos con discapacidad la asignación es sin límite de edad. Pasos para la presentación - Ingresar en www.anses.gob.ar, opción Categorías, Hijos y elegir Asignación Universal por Hijo. Una vez allí, ir a Formularios, elegir el PS. 1.47 Asignación Universal – Salud, Educación y Declaración Jurada e imprimirlo. - Llevarlo a la escuela para que las autoridades lo completen y firmen en la sección Educación. Este ítem es obligatorio para los mayores de 5 años, que no sean personas con discapacidad. - Acudir con el niño al hospital o establecimiento de salud más cercano para que le realicen los controles o apliquen las vacunas y lo certifiquen en la sección Vacunas y controles de salud. Los niños menores de 6 años deben estar inscriptos en el Programa Sumar. - Pedir un turno para presentarla en las oficinas de la ANSES en www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, opción Turnos, o en el número 130, y asistir el día y horario asignado. Es importante destacar que se tomará como fecha de presentación la solicitud del turno y no la del turno otorgado. También es posible presentar dicha documentación sin turno previo en los puntos de atención de la ANSES (www.anses.gob.ar/contactenos/puntos-de-atencion) y en los puestos que posee el organismo dentro de El Estado en tu Barrio (www.argentina.gob.ar/elestadoentubarrio). Pasos para consultar si la libreta fue presentada - Ingresar www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, opción Mi ANSES. - Colocar la Clave de la Seguridad Social. - Ir a Gestión y elegir UV Libretas – DDJJ adulto responsable. Los beneficiarios que cobran hoy A través de un comunicado de prensa, la ANSES informó cuáles son los grupos de pago para este miércoles 14 de febrero: - Jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $8234 y sus documentos terminen con 2. - Titulares de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 5. A su vez, el organismo destacó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. opción Accesos Rápidos.



La ANSES prorrogó la presentación de la Libreta AUH 2016

