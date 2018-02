Más de "Locales - Deportes" en Edición del miércoles, 14/feb/2018. Más de "Locales - Deportes" en Edición del miércoles, 14/feb/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera D:

VICTORIANO ARENAS NO AFLOJA El líder del campeonato de la Primera D, Victoriano Arenas, sumó ayer una nueva victoria al derrotar 2-1 como local a Centro Español. De esa manera tomó tres puntos de ventaja sobre su escolta, Central Ballester, que el sábado había igualado 1-1 con Muñiz. El Canalla fue alcanzado en la segunda posición por Lamadrid, que el lunes goleó 4-0 a Deportivo Paraguayo, próximo rival de Puerto Nuevo. Los resultados de esta 17ª fecha de la Primera D fueron los siguientes: Muñiz 1-1 Central Ballester; Argentino (Merlo) 3-1 Claypole; Liniers 0-0 Argentino (Rosario); Lamadrid 4-0 Deportivo Paraguayo; Lugano 0-0 Atlas; Puerto Nuevo 3-1 Yupanqui; Victoriano Arenas 2-1 Centro Español; y Juventud Unida 1-0 Real Pilar.

El Auriazul no sólo cortó una racha de cuatro juegos sin triunfos, sino que supo reponerse a un comienzo adverso y ganarlo con autoridad. Orlando Sosa por duplicado y Tadeo MacIntyre marcaron los goles. En la próxima visita a Deportivo Paraguayo. Luego de cerrar en caída el año pasado, Puerto Nuevo comenzó este 2018 con nuevo cuerpo técnico y expectativas renovadas. Sin embargo, en la reanudación del campeonato de Primera D chocó ante el duro Central Ballester. En ese contexto, la parada que disputó ayer ante Yupanqui como local era muy importante. Y el triunfo, una necesidad que empezaba a revestir cierta urgencia. Por eso, el desahogo fue todo Auriazul en el martes feriado de Carnaval. Es que luego de cuatro partidos sin poder ganar, el equipo ahora dirigido por Hugo Medina volvió a festejar tras vencer 3-1 a Yupanqui con un doblete del eterno Orlando "Pampa" Sosa y un tanto de Tadeo MacIntyre. De esta manera, el Portuario cortó una racha de cuatro juegos sin victoria: su último triunfo había sido el 18 de noviembre (2-0 frente a Real Pilar en cancha de Villa Dálmine). Así, además, Puerto Nuevo volvió a acercarse a los puestos de clasificación para el Reducido por el segundo ascenso. Una pelea por la que tendrá un duelo clave el próximo fin de semana, cuando enfrente como visitante a Deportivo Paraguayo, equipo que se ubica un punto por encima del conjunto de nuestra ciudad. EL PARTIDO Para este encuentro, el DT Hugo Medina recuperó a dos mediocampistas que asoman como fundamentales tras las partidas de Maximiliano Díaz y Michel Bustamante: el volante central Kevin Redondo y el enganche Pablo Sosa. Además, el entrenador realizó otras dos variantes: Sergio Robles ingresó como lateral izquierdo por Jonathan Lazo y como referencia ofensiva estuvo Orlando Sosa en lugar de Nicolás Rodríguez. Y con esos cambios se modificó también el esquema táctico, porque Puerto Nuevo pasó de jugar 4-1-4-1 a 4-4-1-1, con Pablo Sosa suelto como enganche, con MacIntyre y Colliard por los costados y con "el Pampa" tratando de pivotear para ellos. Sin embargo, el inicio resultó adverso para el Auriazul. A los 2 minutos, tras un saque de arco visitante, fallaron Colombo y Robles. Entonces, Fabero logró meterse al área por derecha y dejarse caer cuando sintió un manotazo de Redondo. El árbitro Ramiro Magallán, quien tuvo dificultades para sobrellevar el juego, compró la caída del delantero de Yupanqui y marcó el penal que el experimentado Maximiliano Maciel cambió por gol a pesar de la buena estirada de Rodrigo Ponce De León. El partido se picó, porque la sanción del penal y alguna amarilla que Magallán no mostró inmediatamente llevaron a que los jugadores de ambos conjuntos se excedieran tanto a la hora de meter como al momento de los reclamos. Por eso, para el Portuario fue clave haber llegado rápido al empate. Fue a los 9 minutos, luego de un gran centro a pelota parada de Pablo Sosa que el "Pampa" Sosa ganó con toda su experiencia para meter un cabezazo letal y decretar el 1-1. Ese primer tiempo, además de los constantes roces y protestas que dejaron siete amonestados, también entregó muestras claras de por dónde iba cada uno de los equipos. En el caso de Puerto Nuevo, la claridad aparecía cuando Pablo Sosa entraba en contacto con el balón; y la verticalidad la aportaba MacIntyre, quien ganaba continuamente por derecha (generó dos situaciones por ese andarivel en la primera parte). En tanto, Yupanqui tenía al incisivo Fabero por derecha, pero sus cartas más peligrosas eran sus dos experimentados delanteros: el corpulento Cristian Bruno y su acompañante Maximiliano Maciel (tuvo el 2-1 en una pelota que el 9 le bajó de cabeza, pero su remate salió alto). En la segunda mitad, en un trámite parejo y siempre áspero, el banco Auriazul mandó un mensaje clave con el ingreso de Nicolás Rodríguez (hombre de ataque) por Kevin Redondo (jugó siempre al límite de la expulsión). Y una acción del "Mudo" (pausa y pase cruzado) fue decisiva para que MacIntyre convirtiera el 2-1, tras controlar el balón en el aire, acomodarse hacia el centro del área y definir de zurda. De allí en adelante, sin grandes complicaciones en defensa, el equipo de Medina supo mantener la ventaja. Y a los 47 minutos, pudo ampliar para liquidar el pleito gracias, nuevamente, al "Pampa" Sosa, quien desde 20 metros definió por sobre la humanidad del arquero Alemán para convertir un verdadero golazo, marcar el 3 a 1 final y ponerle la frutilla a una tarde que terminó siendo redonda para Puerto Nuevo. Ahora, el desafío Auriazul será seguir ganando confianza y solidez para iniciar una racha positiva que le permita meterse entre los primeros nueve de la tabla, siempre pensando en llegar al Reducido por el segundo ascenso. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (3): Rodrigo Ponce De León; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Sergio Robles; Kevin Redondo; Tadeo Mac Intyre, Eliseo Aguirre, Pablo Sosa, Franco Colliard; Orlando Sosa. DT: Hugo Medina. SUPLENTES: Esteban Montesano, Paulo Boumerá, Jonathan Lazo, Tomás Fumeau, Cristian Torres, Gustavo Roldán, Nicolás Rodríguez YUPANQUI (1): Darío Alemán; Alejandro Álvarez, Maximiliano Negrette, Leandro Barrozo, Dylan Condo Piuca; Nicolás Fabero, Oscar Peñalba, Ignacio González, Germán Arias; Gabriel Maciel y Cristian Bruno. DT: Néstor Rapa. SUPLENTES: Ezequiel Bacher, Ezequiel Gayoso, Lucas Basso, Lucas Osso, Alan Amarilla, David Monrroes y Claudio Barijho Gaona. GOLES: PT 2m Gabriel Maciel -p- (Y); 9m Orlando Sosa (PN); ST 30m Tadeo Mac Intyre (PN); 47m Orlando Sosa (PN). CAMBIOS: ST Osso x Condo Piuca (Y); Barijho Gaona x Peñalba (Y); 14m N.Rodríguez x Redondo (PN); 35m Torres x Mac Intyre (PN); 35m Monrroes x I.González (Y); 41m Lazo x Robles (PN). AMONESTADOS: Redondo, A. Rodríguez, P. Sosa y Lazo (PN); Condo Piuca, A. Álvarez, Peñalba, Maciel, I. González y Fabero (Y). EXPULSADO: ST 46m Barijho Gaona (Y). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Ramiro Magallán.

FUE IMPORTANTE EL REGRESO DE PABLO SOSA.





FORMACIÓN GANADORA. LOS 11 TITULARES QUE PRESENTÓ PUERTO NUEVO AYER FRENTE A YUPANQUI.





IMPORTANTE. PABLO SOSA, QUE REGRESÓ TRAS CUMPLIR SU SANCIÓN POR SUMAR CINCO AMARILLAS, ASUMIÓ LA CONDUCCIÓN FUTBOLÍSTICA Y FUE IMPORTANTE POR SU PEGADA.





SEGUNDA, PERO PRIMERA VEZ. HUGO MEDINA, QUE SE HABÍA PRESENTADO OFICIALMENTE ANTE BALLESTER, AYER TUVO SU PRIMER PARTIDO COMO LOCAL COMO DT AURIAZUL.

