Hoy es Miércoles de Ceniza

Al aferrarnos a las cosas materiales no debemos olvidar que somos meros pasajeros con un mismo destino: dejar el plano terrenal. El ayuno y la abstinencia como invitación a la reflexión y la trascendencia / Finalizado el simbólico "permitido" que subyace detrás de las fiestas de carnaval, el Miércoles de Ceniza nos recuerda que en la vida terrena todo es camino: somos transeúntes únicos e irrepetibles, pero con un mismo final. En la antigüedad, los judíos acostumbraban a cubrirse de cenizas y hacían un sacrificio; los ninivitas también usaban la ceniza como signo de su deseo de conversión a una vida mejor. En el año 384 d.C., la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y desde el siglo XI, la Iglesia de Roma acostumbra a imponer las cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión. Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas y ramas de olivos usadas el Domingo de Ramos del año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a nada. La imposición de cenizas es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Nos enseña que todo lo material que tengamos aquí, se acaba. En cambio, todo el bien que hagamos, por nuestras familias, por nuestros hermanos, por el mejoramiento de nuestro hábitat natural, será lo único que se escribirá en el libro del recuerdo de la eternidad. Seremos recordados por lo que hicimos, bien o mal, según que arquitecto fuimos de nuestra vida. CARNAVAL Y REFLEXION Carnaval ("adiós a la carne") tiene su origen cristiano en los tiempos antiguos en los que no se podían conservar los alimentos vedados de ingerir durante la Cuaresma muchos días, por falta de métodos adecuados, debiendo ser consumidos antes de ese período (no sólo carne, sino también leche, huevo, etc.) Debido a ello, en muchas localidades se organizaban el martes anterior al miércoles de ceniza, fiestas populares llamadas carnavales, para consumir todos los alimentos que no se podían ingerir durante la Cuaresma. Con el tiempo se degenera el sentido del Carnaval, convirtiéndose en pretexto para organizar grandes fiestas y realizar todos los actos de los que se "arrepentirían" durante la Cuaresma, dentro de un entorno de festejos y desfiles exaltando los placeres carnales. Entonces, la ceniza no es un rito mágico. Es un signo de arrepentimiento, de penitencia, pero sobre todo de conversión. Es el inicio del camino de la Cuaresma. Es un tiempo de reflexión de nuestra vida, de entender a donde vamos, de analizar cómo es nuestro comportamiento con nuestra familia y en general con todos los seres que nos rodean. PUERTAS ABIERTAS Hoy es el día en el que comienza la Cuaresma. No es el día en el que acaba el Carnaval. Siempre cae en miércoles (parece obvio, pero alguno duda todavía) y da igual que el año sea bisiesto porque se cuenta hacia atrás desde la Misa de la Cena del Señor. Como dijimos, las cenizas se obtienen de quemar los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año anterior. Las familias guardan los ramos o las palmas y los llevan a la parroquia los días previos para que se quemen y se bendigan. Es un símbolo. El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito romano, se caracteriza por el austero símbolo, que distingue la Liturgia del Miércoles de Ceniza. No hace falta ser católico para que te impongan la ceniza. Digamos que, en este sentido, es un "día de puertas abiertas": creyente o no, niño, adolescente, maduro, mayor sin madurar o anciano. Todos, incluso los ateos. Es tradición latina, imponer las cenizas más hacia el pelo que en la frente, espolvoreando. En el ámbito anglosajón, se hace una pasta con agua bendita y se suele "marcar la frente". En definitiva, es un recordatorio de "eres polvo y en polvo te convertirás" (Génesis, Cap. 3, Vers. 19), frase que el sacerdote repetirá cada vez que aplique la ceniza en la frente de cada uno de los fieles. Al mediar una bendición sacramental, sólo un sacerdote o un diácono pueden realizarla. En la imposición pueden ser ayudados por laicos, y puede hacerse fuera de la celebración de la Misa. No se trata de un precepto, y por lo tanto no es obligatorio. Tampoco es obligatorio confesarse en este día. Pero sí lo es hacer ayuno y abstinencia. No se trata necesariamente de una "penitencia", más bien de un ejercicio en el que se nos invita a la reflexión sobre el significado de la vida y la trascendencia de nuestros actos para con nosotros mismos y, fundamentalmente, para con los demás.

Por Julio N. Carreras

