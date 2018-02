Más de "Locales - Deportes" en Edición del miércoles, 14/feb/2018. Más de "Locales - Deportes" en Edición del miércoles, 14/feb/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera D:

ALDOSIVI SIGUE CRECIENDO La 14ª fecha del Nacional B todavía no se terminó (hoy jugarán Boca Unidos vs Guillermo Brown de Puerto Madryn), pero entre domingo y lunes se disputaron seis encuentros que prácticamente le dieron forma definitiva. Y lo más destacado de esos juegos fue la victoria de Aldosivi en Floresta sobre All Boys, que se quedó sin DT por la salida de Ignacio "Nacho" González. Los de Mar del Plata se impusieron 1-0 con gol de Fernando Telechea y de esa manera llegaron a los 23 puntos, quedando terceros a dos unidades de Atlético Rafaela y Villa Dálmine (al igual que el Violeta, Aldosivi ya quedó libre). Los resultados de la 14ª fecha fueron los siguientes: Villa Dálmine 2-0 Juventud Unida (G); Gimnasia (J) 1-0 Instituto; Mitre (SdE) 3-1 Independiente Rivadavia; Sarmiento (J) 2-1 Agropecuario; Atlético Rafaela 2-3 Brown (A); Los Andes 1-1 Almagro; Quilmes 0-2 Flandria; Deportivo Morón 0-0 Ferro Carril Oeste; All Boys 0-1 Aldosivi; Estudiantes (SL) 0-0 Nueva Chicago; Deportivo Riestra 3-0 San Martín (T). En tanto, hoy desde las 21 horas juegan Boca Unidos y Guillermo Brown en Puerto Madryn, mientras que Santamarina de Tandil quedó libre. Y la 15ª fecha tendrá los siguientes encuentros: Agropecuario vs Villa Dálmine (sábado 19.05), Aldosivi vs Mitre (SdE); Ferro Carril Oeste vs Atlético Rafaela; Independiente Rivadavia vs Deportivo Morón; Brown (A) vs Boca Unidos; Guillermo Brown (PM) vs Quilmes; Flandria vs Sarmiento (J); Juventud Unida (G) vs Gimnasia (J); Instituto vs Los Andes; Almagro vs Deportivo Riestra; San Martín (T) vs Estudiantes (SL); Nueva Chicago vs Santamarina. Libre: All Boys.

Luego de la victoria sobre Juventud Unida y de igualar a Atlético Rafaela en la cima, en Villa Dálmine ya se trabaja pensando en la visita a Carlos Casares. El partido se jugará el sábado 19.05 horas y será televisado por TyC Sports. Como en cada rueda de prensa posterior a un encuentro de Villa Dálmine, el DT Felipe De la Riva se explayó sobre diferentes temas tras la victoria sobre Juventud Unida de Gualeguaychú. Y como siempre, lo hizo con mesura y claridad. Así analizó el triunfo, la actuación de su equipo y también al próximo rival, Agropecuario de Carlos Casares "Es un equipo muy intenso, que suele jugar con dos líneas de cuatro, con volantes externos muy agresivos y una concepción de juego muy vertical. Por ahí no tiene la tenencia que nosotros buscamos, sino que en dos pases ya mete la pelota en el punto penal. Y tiene un jugador como Cristian Barinaga que para mí es lo mejor de la categoría", señaló el entrenador Violeta. El encuentro entre Villa Dálmine y Agropecuario, correspondiente a la 15ª fecha de este campeonato del Nacional B, se jugará el sábado desde las 19.05 horas, será arbitrado por Pablo Díaz y contará con televisación en vivo de TyC Sports. Y por el protagonismo de ambos en el certamen, será uno de los cotejos más interesantes de la próxima jornada. Porque el equipo de nuestra ciudad alcanzó a Atlético Rafaela en la cima de la tabla de posiciones, mientras que Agropecuario quedó en cuarto lugar, a tres unidades de distancia, tras su derrota frente a Sarmiento de Junín. Para este partido, De la Riva no podrá contar con el volante Gonzalo Papa, quien llegó a la quinta amarilla ante Juventud Unida. Sin embargo, el uruguayo no se mostró preocupado por la ausencia de su compatriota: "Sabíamos que podía pasar en cualquier momento. Gonzalo es muy importante para nosotros, sobre todo porque ya tiene claro lo que debe hacer adentro de la cancha en este equipo. Pero no vamos a tener problemas para reemplazarlo, porque tenemos material. Estoy confiado en que no lo vamos a extrañar frente a Agropecuario, más allá de que es importantísimo y que volverá a ser titular cuando cumpla la sanción". Las alternativas con las que cuenta De la Riva para reemplazar a Papa son tres: Federico Recalde, quien ingresó tanto ante Instituto como frente a Juventud Unida; Horacio Falcón, quien se recuperó de un esguince de tobillo y ya sumó minutos de fútbol en Reserva frente a Brown de Adrogué; y Marcos Rivadero, quien fue titular frente a Instituto y no ingresó ante Juventud Unida. Seguramente, entre hoy y mañana, el cuerpo técnico evaluará estas alternativas en los ensayos tácticos que realizará de cara al compromiso frente a Agropecuario. Además, también deberá evaluar la condición física de Pablo Burzio, quien sufrió un fuerte golpe en la cintura en el último partido y debió ser reemplazado en el entretiempo por Favio Durán. EL BALANCE DE JUVENTUD. Durante la rueda de prensa luego de la victoria sobre el equipo de Gualeguaychú, De la Riva brindó su análisis de ese partido. "Era muy difícil, aunque se simplificó después de los goles. Juventud es un equipo que de visitante espera, achica en campo propio y no da espacios. Pero cuando le hicimos el gol, se les cayó ese esquema, tuvieron que salir a buscar el partido y se quedaron sin libreto. Pero por eso es difícil: si te desordenas y te hacen algún gol de contra, después es todo muy cuesta arriba" El encuentro marcó el regreso de Renso Pérez, quien no jugaba desde noviembre pasado a raíz de la sanción de tres fechas que recibió por la expulsión frente a Nueva Chicago. "Renso es muy importante en un montón de aspectos", explicó el DT Violeta. "En lo grupal y en la previa del partido. Es mi confidente táctico: hay cosas que se las explicó directamente a Renso y él se encarga de ordenarlas en cancha. Y cuando está Renso, crece mucho Franco Flores, porque tiene la inteligencia para hacer los relevos. Es un jugador muy importante, al que los rivales no le prestan tanta atención. Cuando no lo tenés, te das cuenta todavía más de todo lo que le aporta al equipo", agregó. Otro nombre propio al que se refirió De la Riva fue el de Favio Durán, quien debió reemplazar a Burzio y convirtió un golazo para establecer el 2-0. "Es un delantero al que le gusta tirarse atrás y pensamos que esa característica suya nos iba a ayudar a abrir espacios frente a una defensa cerrada como la de Juventud. Hizo un golazo que a nosotros no nos sorprendió, porque es un jugador de una calidad muy grande, al que estamos tratando de emprolijar. Con más seriedad y trabajo va a crecer. Y tiene mucho futuro porque cuenta con condiciones innatas". Finalmente, el entrenador analizó el gran presente de Villa Dálmine. Y no se dejó llevar por la posición que hoy ocupa su equipo: "A nosotros todavía nos faltan 10 puntos más para estar tranquilos con los Promedios y el fútbol no es lineal. Todos creen que porque venimos bien, no vamos a tener problemas. Pero yo no sé si eso será así. Entonces vamos a ir partido a partido para tratar de conseguir los puntos que faltan para mantener la categoría. Si los obtenemos rápido, probablemente quedemos bien parados para ingresar al Reducido y después veremos hasta dónde nos da. Pero hoy por hoy no tenemos objetivos a largo plazo: vamos partido a partido". Y al explicar "el secreto" de este gran momento de Villa Dálmine, tuvo también elogiosas palabras para el grupo que le toca encabezar: "Tenemos que seguir trabajando para sostener lo que venimos haciendo. Se armó un grupo de buenos jugadores, de buena calidad técnica, pero lo mejor es el todo. El día a día, el camino que estamos recorriendo, la calidad humana de todos los que trabajan alrededor del plantel, la humildad y el esfuerzo de los jugadores… Logramos armar un gran grupo, de grandes personas. Todos nos llevamos muy bien, el día a día es muy bueno y entonces es agradable venir a trabajar, y lo estamos disfrutando".

UN CAMBIO OBLIGADO. FELIPE DE LA RIVA DEBERÁ DECIDIR QUIÉN REEMPLAZA AL SUSPENDIDO GONZALO PAPA PARA ENFRENTAR A AGROPECUARIO EN CARLOS CASARES.



