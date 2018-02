El lunes, en su última jornada, más de 12 mil personas se acercaron al Anfiteatro Homero Expósito de la vecina ciudad para presenciar los shows de Malevo, Nacha Guevara, el Negro Falótico y Julia Zenco, entre otros. "Hemos puesto todo, como lo hacemos todos los años", dijo el Intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, cuando el éxito de público del Festival ya era una realidad. Luego destacó que es importante "tener continuidad en cada proyecto y es por eso que cada año trabajamos más duro" para que el Festival organizado por el Municipio de Zárate siga creciendo, acercando la cultura a la gente de manera gratuita. Como ocurrió en las tres noches del Festival Provincial e Internacional de Tango, la última jornada abrió el espectáculo el Ballet Zárate Tango, integrado por bailarines zarateños comandados por Nicolás Cobos y Paola Jean Jean. Minutos después subió al escenario del Anfiteatro Homero Expósito el cantor Martín Balbuena para ir calentando una noche que prometía ser fresca. El cantor Rubén Rasio hizo su presentación en el Festival magistralmente acompañado por la guitarra de Fabián Alberto. Ellos regalaron la primera sorpresa de la noche al subir al escenario a Joaquín Díaz Gatti, un guitarrista limeño de apenas 18 años que mostró talento y desparpajo. El Quinteto Municipal mostró luego lo mejor de su repertorio junto al carismático Juan Díaz. Y con ellos bailaron algunos temas los bailarines de Tango Integrado, un grupo de baile conformado por chicos con diferentes discapacidades y que cuenta a Graciela Vivacqua y Mario Villagra como sus profesores. Emocionaron, conmovieron y se llevaron uno de los aplausos más grandes de la noche. Luego llegó el turno de Julia Zenco, Negro Falótico, Nicolás Perrone y José Teixedó quienes homenajearon a Homero Expósito en un espectáculo denominado "Un siglo en flor". Zenco y Falótico cantaron dos temas cada uno de un repertorio amplio. La increíble voz de Zenco hizo temblar de emoción al público que no se movía de sus lugares. Y el cantor zarateño demostró estar en su mejor momento artístico y presentarse ante su público que lo vio crecer siempre es especial. Así lo dijo a la prensa luego de su espectáculo. Sobre el escenario se emocionó cuando recordó a Carlos Álvarez (vecino zarateño fallecido meses atrás) y se ganó el cálido aplauso tras interpretar diferentes temas con su voz profunda y sincera. Y al final, Zenco y Falótico cantaron juntos "Naranjo en flor". El cierre se iba acercando y el Anfiteatro estaba completo, expectante por la presentación de Nacha Guevara, que una vez que subió al escenario no defraudó. Rápidamente se ganó al público con temas clásicos de su repertorio, en la interpretación de cada tema desplegaba toda su capacidad actoral, ocupaba con maestría el escenario y se sintió cómoda ante un público que le reconoció su talento y trayectoria. El cierre con "No llores por mí Argentina" fue otro de los puntos fuertes de la noche. Al final de la noche, Malevo se ganó la admiración del público que desbordaba el Anfiteatro con un potente show en el que no faltaron el zapateo, bombo y boleadoras. Pero donde también hubo guitarra, violín, batería y fuego. Vestidos con botas y camperas de cuero, con gestos pendencieros y cabellos mojados, tardaron muy pocos segundos en lograr los primeros aplausos que se repitieron a lo largo de los 40 minutos de show. El malambo nació en la Argentina en 1600 de la mano de los gauchos. En competencia, zapateaban, sin música, con facones en el lado interno de cada pierna para hacer chispazos. También bailaban entre velas, con el desafío de no apagarlas o entre facones clavados en la tierra con media hoja afuera. Hoy es un baile con música. En el circuito porteño es parte de shows de tango y de espectáculos en peñas. Zárate fue testigo que el malambo sigue más vivo que nunca.

