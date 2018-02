Sr. Director de La Auténtica Defensa Solicito pueda publicar la siguiente nota en su Diario: LA PIERNA YA ESTÁ PERDIDA El 13 de diciembre de 2017 me ocurrió una desgracia. Tenía un aneurisma en cada pierna y el de la izquierda taponó la arteria principal. Pago mensualmente una Mutual, además de tener Pami (todos sabemos como funciona). La Mutual tiene una prestadora, una Clínica Privada de Campana, donde entré a las 13 hs. aprox.,allí no había médicos ni tecnología para resolver el caso y a las 20 hs me derivaron a una clínica de alta complejidad o sea al Hospital Naval y llegué allí a las 22 hs. Cualquiera se da cuenta que con nueve horas de demora la pierna estaba perdida. Esta nota no es para atacar a nadie, por el contrario, es para alertar a la comunidad de Campana en el peligro que estamos. Hoy en día en la Panamericana cuando no hay piquetes hay paros, huelgas o cortes por arreglos y una cantidad de autos infernal. Por lo tanto es muy difícil llegar rápido a la Capital. En primer lugar pensé que debíamos tener en la ciudad un helicóptero para estos casos con derivaciones de urgencias ya sea del hospital o del ambiente privado. Luego más tranquilo y sereno consideré que en Campana necesitamos UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD dado que debemos estar entre las diez ciudades que más aporta a la Pcia. de Buenos Aires. Mi intención es que esta inquietud llegue a todas las Empresas de la zona que siempre hablan de la responsabilidad social empresaria, al intendente y a los concejales porque no quisiera que un niño, un trabajador o cualquier otro ciudadado pasara por lo que yo pasé. La salud no puede ser un negocio para cuatro vivos. El negocio del país es cuando tiene su gente con medicina preventiva, buenos sanatorios, cuidada y sana. Ojalá esta nota despierte conciencias dormidas, mañana puede ser un familiar de ellos. Hasta siempre. Que Dios nos acompañe. Eduardo Alfonso Lacueva DNI 8.260.408 - 71 años



Correo de Lectores:

La pierna ya está perdida

Por Eduardo Alfonso Lacueva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: