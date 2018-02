Como local, el equipo de nuestra ciudad cayó 4-0 ante el elenco de Hurlingham en el cierre de la primera rueda de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte. Por la tercera fecha de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C, el Club Atlético La Josefa perdió 4-0 como local frente a La Catedral de Hurlingham. El encuentro se disputó el domingo por la tarde en el estadio Carlos Vallejos del Club Puerto Nuevo, donde el elenco de Hurlingham volvió a demostrar su potencial. Ya había vencido 8-0 a San Felipe como local y ahora tampoco tuvo inconvenientes con La Josefa. En esta ocasión se impuso con tres goles de Emanuel Meza y un tanto de Nicolás Fittaioli, ex jugador de Villa Dálmine con pasado en las inferiores de River Plate. En este partido, La Josefa alistó a Walter Cruz; Gonzalo Maidana, Neri Ávalos, Ezequiel Migueles, Alexis Miño; Leandro Gómez, Marcos Milesi, Mauro Soler, Pablo Tornatori; Javier González e Iván García. Con este resultado, la Zona 10 de la Región Pampeana quedó con La Catedral como líder con 6 unidades; y con La Josefa y San Felipe como escoltas con 1 punto cada uno. De esta manera, si el próximo fin de semana en el duelo campanense entre La Josefa y San Felipe se registra otra igualdad (en la primera fecha empataron 2-29, La Catedral ya se asegurará el primer puesto.

SUPERADO. COMO LE SUCEDIÓ A SAN FELIPE EN LA FECHA ANTERIOR, LA JOSEFA CAYÓ DERROTADO AMPLIAMENTE ANTE LA CATEDRAL. EL ENCUENTRO SE JUGÓ EL DOMINGO EN CANCHA DE PUERTO NUEVO (FOTO: CHARLY SCHNEIDER)



Federal C:

La Josefa también sufrió la jerarquía de la Catedral

