Con un solo test de sangre se podrían detectar ocho tumores

Se trata de un método experimental; se publicó en Science Fuente Un ensayo preliminar sugiere que un único test sanguíneo algún día podría ser utilizado para detectar una variedad de tumores. El análisis, denominado CancerSEEK es una prueba única, no invasiva, que detecta simultáneamente la concentración de ocho proteínas cancerígenas y la presencia de mutaciones genéticas por cáncer en el ADN circulante en la sangre. La prueba tiene como objetivo detectar los ocho tipos de cáncer más comunes. Cinco de ellos no cuentan, en la actualidad, con ningún análisis de detección. Los últimos años vieron una multiplicación de tests experimentales llamados "biopsias líquidas" que prometen la posibilidad de detectar y controlar tumores con una sola extracción de sangre, afirma la revista Nature, que se hizo eco de la publicación de su par Science. Muchos de estos tests están diseñados para detectar un único tipo de cáncer buscando mutaciones de ADN asociadas con un determinado tumor que flotan libremente en la sangre. A diferencia de estos, el CancerSEEK usa un enfoque inusual en el sentido de que no solo registra mutaciones genéticas, sino también niveles aberrantes de ciertas proteínas. En el ensayo que se acaba de publicarse, el análisis se aplicó en más de 1000 personas que ya habían sido diagnosticadas con cáncer. El oncólogo Nickolas Papadopoulos, del Centro Oncológico Kimmel, de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos, y sus colegas se pusieron la meta de desarrollar un test que pudiera detectar el cáncer precozmente, cuando la enfermedad es más fácil de tratar. El desafío es particularmente difícil, porque los pequeños tumores no suelen liberar tanto ADN en el torrente sanguíneo como los grandes. Inicialmente, los investigadores exploraron varios cientos de genes y 40 marcadores proteínicos, y luego los redujeron a segmentos de 16 genes y ocho proteínas. En esta investigación, el análisis produjo un resultado específico para cáncer mayor de 99 por ciento. "Ese resultado sumamente específico era fundamental puesto que los falsos positivos pueden llevar a que los pacientes sean sometidos a pruebas y procedimientos de seguimiento invasivos e innecesarios", explica Kenneth Kinzler, catedrático de Oncología y codirector del Centro Ludwig, en un comunicado de la universidad. El análisis se empleó en 812 controles sanos y produjo solamente siete resultados falsos positivos. Los investigadores esperan que su trabajo pueda conducir a un test más simple y económico que el secuenciamiento genético que exigen las biopsias líquidas.



Con un solo test de sangre se podrían detectar ocho tumores

