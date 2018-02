Verano: la estación más riesgosa para los trastornos alimentarios

El miedo a la exposición del cuerpo hace que las mujeres se obsesionen con las dietas; según las especialistas, las consultas crecen un 30% durante estos meses Las especialistas hablan de un aumento de las consultas antes del verano, pero también en marzo, cuando se empiezan a sentir los efectos de los desequilibrios que existieron durante estos meses. "Las consultas en los meses previos y posteriores al verano aumentan cerca de un 30%. Empiezan las preocupaciones por cómo uno se ve frente a sí mismo y también frente a los demás. Cuando algo no está bien en el aparato psíquico esta vulnerabilidad se ve flaqueada y existe la posibilidad de que esas preocupaciones se conviertan en una obsesión y finalmente se desencadene un espectro de trastornos que van desde la simple restricción hasta una anorexia nerviosa bien definida", explica Mariela Di Lorenzo, pediatra especialista en nutrición infantil. En esta misma línea, Juana Poulisis, psiquiatra y autora del libro Los nuevos trastornos alimentarios, cuenta que su consultorio se ve inundado los primeros días de marzo: "Las chicas vuelven completamente desestabilizadas. Está la que bajó un montón de peso porque restringió mucho su dieta, la que bajó un montón y después empezó con atracones o la que se la pasó tapada todo el verano porque no estaba conforme con su cuerpo y quiere hacer algo con eso". María Teresa Panzitta, psicóloga especialista en trastornos alimentarios, que trabaja en el equipo del Hospital Durand y el Centro Dra. Katz, señala que el miedo al verano es uno de los temas que se abordan en sus grupos terapéuticos: "las preocupa que su cuerpo que sienten gordo esté mas expuesto en el verano, y en algunos casos se estresan porque se tienen que poner un short. Otras directamente no se lo ponen y van a estar tapadas, no importa el calor que haga". Moda de la comida sana: El bombardeo de publicidades de mujeres esqueléticas en trajes de baño, el furor de subir en redes sociales fotos de cuerpos "perfectos" (muchas veces retocadas con Photoshop o con filtros) y la moda de la comida sana que llegó hasta los lugares de veraneo hacen que las mujeres con tendencia a caer en un trastorno alimentario, probablemente lo hagan. En general el perfil de las adolescentes con trastornos alimenticios incluye chicas con cierta labilidad emocional y muy perfeccionistas. Si además no existe una buena disponibilidad familiar que les enseñe a transitar la frustración y fortalecerlas emocionalmente, es probable que caigan en una adicción, trastornos alimentarios o depre. El peligro de las redes sociales: Para las especialistas, las redes sociales son una herramienta de comunicación muy peligrosa para la propagación de los trastornos alimentarios. "Instagram generó mucha más obsesión, también en los varones. Primero porque no sabés si la foto que ves es verdaderamente real. Las chicas muestran que tienen la panza chata, cola y tetas. Y no todas pueden tener ese cuerpo. "No solo les tienen que enseñar a los chicos a comer frutas y verduras, sino también a construir un juicio crítico sobre los valores estéticos y a manejarse en la vida como personas saludables. Con confianza, con seguridad en sí mismo y aceptando las diferencias. Es un mito pensar que ser flaca te abre las puertas de todos lados. Si bien es verdad que la belleza genera una especie de fascinación, no es suficiente para que seas feliz. No te ayuda a poder sostener una pareja o una experiencia de amor", concluye.



Verano: la estación más riesgosa para los trastornos alimentarios

