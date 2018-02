HCD: Polémica postergación de la sesión extraordinaria

Una situación al menos "confusa" se vivió ayer en el primer piso del Palacio Municipal. La sesión convocada por el oficialismo terminó siendo levantada, según se explicó, a solicitud de la bancada de la UV Más Campana. Así, el debate se pospuso para hoy. Gran malestar del peronismo, que volvió a denunciar un pacto entre Abella y Cantlon. Pese a tener una sesión extraordinaria convocada desde hace seis días, el Concejo Deliberante no pudo ayer reunir el quórum suficiente para funcionar debido a la ausencia de los bloques de la UV Más Campana y de Cambiemos, lo que desató una catarata de críticas por parte de la oposición y la denuncia reiterada de que el intendente Abella y el vecinalista Axel Cantlon sellaron un pacto para coordinar las acciones de sus bancadas en el HCD. "(Hemos decidido) levantar la sesión que estaba programada para el día de hoy y pasarla para mañana a las 18 horas. El motivo es que algunos de los proyectos tenían modificaciones, alguno de los concejales no las tenían, había algunos temas todavía por discutir, y se nos pidió más de 24 horas (para estudiarlos)", argumentó el concejal Carlos Cazador en una conferencia de prensa brindada pasada las 17 en el bloque oficialista. Habían transcurrido tres horas del horario pautado para el arranque de la sesión y recién estaba siendo anunciada su postergación. La solicitud a la que hizo referencia Cazador llegó de parte de la UV Más Campana. Dos de sus concejales estuvieron ausentes en la tarde de este miércoles. Solo la tercer integrante del bloque, Rosa Funes, se encontraba en el pasillo del HCD, a la espera del inicio de la sesión. Estaba acompañada por Blas Pacheco, concejal suplente que aspiraba reemplazar la banca dejada libre por Carlos Gómez, de vacaciones, aunque ese lugar le correspondiera a Carlos Pandiani, de Cambiemos (la UCR compartió con el PRO la boleta del 2015). Los peronistas querían sesionar a toda costa. Los motivaba la sanción de la alerta laboral, un proyecto cuyo camino habían allanado tras consensuar modificaciones con el oficialismo (la sustitución de "emergencia" por "alerta", por ejemplo), y para la votación convocaron a concentrarse a decenas de trabajadores de la UOCRA, liderados por Oscar Villarreal. También se sumaron un puñado de la UOM. "Siendo las 5 de la tarde no hay quórum para iniciar la sesión, porque tanto Cambiemos como la UV Más Campana han decidido no sesionar. Los argumentos que nos ofrecen desde el oficialismo es que la UV Más Campana solicitó tiempo para estudiar los proyectos, fundamentalmente porque algunos de sus representantes estaban de vacaciones, y llegaron hoy muy justo sobre la fecha. De hecho, no han firmado el libro de asistencia a la sesión. Y Cambiemos quiere convalidar esta solicitud de mayor tiempo para estudiar los proyectos. Muchos de los proyectos tienen 15 días en el HCD, algunos pasaron incluso por varias sesiones del Consejo Urbanístico Ambiental. No entendemos ni convalidamos de ninguna manera que se necesite más tiempo para estudiarlos y tomar posicionamiento", expresó una indignada Soledad Calle, rodeada del conjunto de obreros y militantes políticos que se acercaron a seguir la frustrada votación. Calle volvió a hacer referencia a un supuesto acuerdo secreto entre Abella y Cantlon y confesó sentir "dolor" al ver que "se utilice el Orden del Día donde se trataba el aleta laboral para una disputa política que los opositores desconocemos". "El acuerdo entre Cambiemos y la UV Más Campana da cuenta de que el oficialismo vuelve a tener la mayoría en el Concejo Deliberante", sostuvo (ver página 5). Para la tarde de ayer estaba previsto debatir, además de la alerta laboral, el desembarco del SAME a la ciudad, la llegada de fondos para programas contra la violencia de género, nuevas regulaciones para la instalación de supermercados y dos de los proyectos aprobados por el Consejo Urbanístico Ambiental (la autorización de industrias de 3º categoría en el parque pyme municipal y la rezonificación territorial para el proyecto "Las Rubitas" en Los Cardales), estos últimos tres temas adelantados por LAD en pasadas ediciones. Otro de los expedientes a tratar implicaba cambios en el reglamento interno del HCD, en concreto, la creación de dos nuevas áreas con rango de Secretarías, una de asoría legal y técnica y otra de relaciones institucionales. Según pudo saber LAD, la primera iría a parar en manos de la oposicicón y la segunda caería en la órbita del oficialismo, negociación que habría profundizado la división entre la UV Más Campana y el resto de las bancadas disidentes. "Creo que acá el tiempo (de análisis) estaba. Coincidimos en eso con la segunda minoría. Pero hay algunos que son un poco más lentos", deslizó Cazador, sumándose, por mero oportunismo, a las críticas hacia Cantlon, porque en definitiva Cambiemos convalidó su exigencia. "Lo que me llama poderosamente la atención es cómo dentro de las charlas (con los demás presidente de bloque) se nos comunica que hay una intención de Axel Cantlon de posponer esta sesión, y por los pasillos vemos a la señora Rosa Funes preguntando qué pasa que no se sesiona", expresó el concejal Marco Colella, conocida la noticia de que la extraordinaria se trasladó de día. "Siento un olor más a tratar de sacar un beneficio político a través de un acuerdo que una realidad concreta de profundizar en cada proyecto", afirmó. La que no dio declaraciones fue justamente Funes, que no pudo ser encontrada una vez comenzaron las rondas de prensa de los distintos espacios políticos. Sin embargo, minutos después se la pudo ver entre las mesas de un céntrico café y sentada con un correligionario.

LAS BANCAS VACÍAS DE LA UV MÁS CAMPANA. SÓLO ROSA FUNES SE HIZO PRESENTE EN EL PALACIO MUNICIPAL.





