Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil

Se diagnostican unos 1300 casos a año en la Argentina, y el 70% tiene cura. En Campana, las cifras no superan la media nacional. La leucemia y los tumores asociados a sistema nervioso central serían los casos más frecuentes en nuestro Partido. El Cáncer Infantil es la primera causa de muerte por enfermedad entre los argentinos de 5 a 15 años. Con el pretexto de que hoy, 15 de febrero, es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, consultamos sobre el tema a la Dra. Andrea Gianacu-lopulo, Médica Pediatra quien acumula 10 años de servicio en el Hospital Municipal San José. "Como Pediatra General –dice la galena- lo importante es estar alerta a los síntomas tempranos de cáncer infantil, como para derivar sin dilaciones y hacer un diagnóstico lo antes posible. Porque el diagnóstico oportuno cambia el pronóstico de cura. La pérdida importante de peso, fiebres prolongadas sin causa aparente, astenia, palidez, dolores óseos, articulares, fracturas, hemorragias o hematomas espontáneos, trastornos del sistema nervioso, sangrados vaginales, entre otros, son posibles síntomas de algo más". Gianaculopulo explica que, una vez hecho el diagnóstico, estos pacientes siguen su tratamiento en centros de alta complejidad fuera de la ciudad. Generalmente en Hospital Garraham o el Gutiérrez, cuando el paciente no cuenta con una obra social o plan de medicina prepaga. Desde su experiencia en el área de internación del HMSJ, la pediatra local dice que en la ciudad se manejan tasas similares a los que maneja el Ministerio de Salud de la Nación o la Sociedad Argentina de Pediatría. "De 100 mil chicos, 12 ó 13 van a tener cáncer, lo cual es bajo respecto a la de cáncer en población adulta. Que la cura sea del 70% de los casos, también es un número alentador", explica Gianaculopulo, y agrega que los casos que se han diagnosticado con más frecuencia en Campana son "leucemias, que es una de las patologías más benignas; y más atrás vienen tumores en el sistema nervioso central. En general son benignos, pero algunos son de complejo acceso".

La leucemia y los tumores asociados a sistema nervioso central serían los casos más frecuentes en nuestro Partido.





“Fiebres prolongadas sin causa aparente" pueden ser síntoma, explica la Dra. Andrea Gianaculopulo LA IMPORTANCIA DE DONAR MÉDULA ÓSEA Enfermedades hematológicas como leucemia, anemia aplástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficits inmunológicos son enfermedades que pueden ser tratadas con un trasplante de CPH (conocido popularmente como trasplante de médula ósea). Sólo entre un 25% y un 30% de estos pacientes tiene la posibilidad de encontrar un donante compatible en su grupo familiar. El resto debe recurrir a un donante no emparentado que se encuentre registrado en el INCUCAI, o el Registro Argentino que forma parte de la Red Mundial Bone Marrow Donors Worldwide. Para ser donante se requiere estar sano, tener entre 18 y 55 años y pesar más de 50 kilos. Con el consentimiento informado del donante se toma una pequeña muestra de la unidad de sangre donada para realizar el análisis de su código genético (HLA). Los datos de HLA se ingresan a la base informatizada del registro. Las CPH sólo se donan si hay alguien que lo necesite y que sea un 100% compatible con el código genético del donante.



Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: