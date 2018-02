Va a Juicio Oral el asesinato de "Pino" Suardini

P U B L I C







"Pino" Suardini había enviudado hacía pocos meses y vivía solo. Lo encontró su hermano Mario, tirado en el suelo de su cocina.

El imputado Miguel Luzzi, de profesión herrero, era un viejo conocido del barrio. Su defensor pidió el sobreseimiento y la Cámara de Apelaciones y de Garantías confirmó la elevación a juicio. El Fiscal Montani calcula que no será "antes de mediados de año". Tal como lo adelantáramos en nuestra edición de ayer, fuertes versiones indicaban que esta semana habría novedades de parte los jueces Leiró y Humberto Bottini respecto del caso Suardini. Al cierre de esta edición dialogamos con el Fiscal de la causa, Juan José Montani quien nos confirmó que "Miguel Luzzi, el imputado, irá a juicio oral por el asesinato de José "Pino" Suardini (84), el pasado 24 de diciembre de 2016 en horas de la tarde". El fiscal consideró que el juicio tendrá lugar no antes de mediados de año, y también confirmó que el imputado, Miguel Luzzi, si bien está acusado de asesinato, goza de total y plena libertad. "Todos – explicó el fiscal – que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Me ha pasado en muchos casos a lo largo de mi carrera, y es más frecuente de lo que la gente piensa: están en libertad esperando el juicio. Algunos han sido absueltos, y otros han sido declarados culpables". Luego del pedido del fiscal Juan José Montani de elevar a juicio la causa del asesinato de Suardini, la jueza de Garantías Graciela Cione dio lugar a la solicitud el pasado 19 de diciembre, resolución que fue apelada por la defensa del sospechoso. Entre los principales elementos de prueba se encontraría al menos una huella dactilar "fresca" que habría sido levantada y correctamente documentada por la Policía Científica el 24 de diciembre de 2016. Ayer se confirmó que la Cámara de Apelaciones y de Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Zárate-Campana, a cargo de la Dra. María Pía Leiró y el Dr. Humberto Bottini desechó el pedido de sobreseimiento de la defensa de Miguel Luzzi, ratificando la realización de juicio oral por el asesinato de José "Pino" Suardini. El Fiscal Montani calcula que no será "antes de mediados de año" que tenga lugar el juicio. Para Andrés Suardini, hijo de "Pino", el móvil del asesinato fue una discusión con el acusado, Miguel Luzzi: vecino de su padre de profesión herrero, quien habría recibido un adelanto de dinero por un trabajo que nunca realizó. "Estaba toda la casa revuelta, pero no se llevaron nada. Para mí que el que se mandó la macana, quiso simular un robo", dijo a La Auténtica Defensa en diciembre del año 2016, y agregó: "No sólo no falta nada en la casa, sino que hasta quedaron $200 en efectivo sobre la mesa de la cocina; una pistola para defensa personal que "Pino" tenía sobre la mesa de luz; y una escopeta".

Va a Juicio Oral el asesinato de "Pino" Suardini

