A sus casi 40 años, "el Pampa" marcó por duplicado en el triunfo 3-1 de Puerto Nuevo sobre Yupanqui y se mostró muy contento por el resultado. "Es una leyenda viviente que nos va a seguir dando muchas satisfacciones", lo elogió el DT Hugo Medina. Un cabezazo letal para empardar el juego rápidamente, en el amanecer del primer tiempo. Y una exquisita definición para liquidar el juego ya en tiempo de descuento. En la victoria 3-1 de Puerto Nuevo sobre Yupanqui del pasado martes, Orlando Sosa volvió a lucirse como en sus mejores tiempos, como si no estuviera a punto de pisar los 40 años (los cumple en marzo). "Para mí fue una oportunidad más para jugar de entrada y lo supe aprovechar haciendo un buen partido", contó "el Pampa" con tranquilidad luego del triunfo sobre el Trapero. Y en esa misma zona de vestuarios que transitó infinidad de veces a lo largo de toda su trayectoria, también estaba Hugo Medina, quien se encontraba allí por primera vez como DT de un partido oficial del Auriazul. Y "el Galli" se deshizo en elogios para el histórico goleador Portuario: "Sabemos la experiencia que tiene, yo no voy a descubrir nada. De cuatro que le quedan, dos van adentro seguro. Hoy hizo dos goles, está a la vista. Es una leyenda del club, una leyenda viviente. Y creo que nos va a seguir dando muchas satisfacciones", comentó el entrenador. Con estos dos goles, Sosa llegó a tres en este campeonato. El anterior lo había marcado en lo que había sido la última victoria de Puerto Nuevo: había sido el 2-0 ante Real Pilar el pasado 18 de noviembre. Desde entonces, el equipo de nuestra ciudad no había vuelto a sumar de a tres. Y lo necesitaba. Por eso, el desahogo que significó la victoria sobre Yupanqui. "Se ganó un partido muy esperado, era una victoria que necesitábamos. Queríamos darle una alegría a la gente y ganar en el debut como local de Medina para ponernos a dos puntos del Reducido", explicó el "Pampa". El experimentado delantero también tuvo tiempo para comentar sus dos conquistas. La primera, a los 9 minutos de juego, fue luego de una pelota parada ejecutada por Pablo Sosa desde la derecha. El balón quedó flotando entre el punto penal y el área chica y ahí, en ese lugar, no podía ganar otro que no fuera "el Pampa", quien tuvo un gran gesto técnico para que su cabezazo se tornara inatajable. "Esa lo ensayamos en la semana y gracias a Dios salió", reveló luego Orlando. En tanto, el segundo gol llegó en tiempo de descuento. Y fue una joyita que superó de emboquillada la humanidad del arquero Darío Aleman. "Yo sabía que jugaba adelantado, lo estaba mirando y esperaba una oportunidad como ésa. Se me dio en el final del partido y lo único que tuve que hacer fue tirarla por arriba. Lo importante es que fue gol y nos sirvió para asegurar el triunfo", afirmó Sosa. El próximo rival del Portuario será Deportivo Paraguayo, en un encuentro que se jugará el lunes 19 desde las 17 horas en cancha de Liniers. "Todos los partidos van a ser duros. Vamos a ir con otro ánimo después de haber ganado de local y vamos a tratar de buscar los tres puntos", cerró Orlando, "la leyenda viviente" y goleadora de este Puerto Nuevo. MEDINA: "ERA LO QUE ESPERÁBAMOS" Ante Yupanqui, Hugo Medina tuvo su primer partido oficial como DT de Puerto Nuevo en Campana. Su debut había sido frente a Central Ballester en Colegiales con derrota. Por eso no dudó en mostrar su alegría tras la victoria ante el Trapero. "Era lo que esperábamos hace 15 días. Pensábamos salir a ser protagonistas y obtener el triunfo. Desgraciadamente no se nos dio con Ballester, pero hoy tuvimos esta enorme alegría para nosotros y toda la gente que nos acompaña", señaló. "Trabajamos mucho en la actitud, en salir a ser protagonistas y apretar en todos los sectores de la cancha. Por momentos se nos da y por momentos no, porque no están acostumbrados a jugar de esa manera, pero yo creo que mientras entiendan lo que queremos meterle en la cabeza vamos a dar batalla a más de uno", agregó el entrenador Auriazul. "Este partido salió como queríamos. Queremos un Pablo Sosa protagonista, que pida la pelota en todo momento y se haga dueño del equipo por las condiciones enormes que tiene. Tadeo (MacIntyre) también, ya tiene cierta experiencia y es un jugador importantísimo. Físicamente no está al 100% pero ya lo vamos a recuperar", ahondó el DT, quien destacó el trabajo de la zaga central para controlar al corpulento y experimentado Cristian Bruno: "Beto (Silvero) fue a ver el partido de Yupanqui y planificamos algunas cosas. Lo más peligroso que tenían era el 9 y pudimos neutralizarlo. Estuvimos muy finos en eso", remarcó.



EL GRITO SAGRADO. ORLANDO SOSA SUMA AHORA TRES GOLES EN EL TORNEO. YA LE HABÍA MARCADO A REAL PILAR.



Primera D:

Orlando Sosa; "Era una victoria que necesitábamos"

