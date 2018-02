Fracasó la sesión extraordinaria prevista para ayer, en donde iba a tratarse la emergencia laboral. Sin embargo, concejales justicialistas denunciaron "otro capítulo de una alianza que ya no pueden ocultar, y cuyos intereses son completamente opuestos a las necesidades de la gente" sentenciaron. Finalmente el justicialismo no tuvo quórum y la sesión extraordinaria prevista para este Miércoles, se frustró. Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana denunciaron un acuerdo entre el oficialismo y el bloque UV Más Campana, que lidera Axel Cantlon. "Queremos que la comunidad sepa que hay un pacto entre Abella y Cantlon, y juntos le dan la espalda a la gente. Ellos son responsables de la suspensión de la sesión en donde, entre muchos temas importantes, iba a tratarse la emergencia laboral" expresó la Presidenta del bloque, Soledad Calle. La edil relató que "el oficialismo, en voz del Concejal Cazador, nos transmitió que el concejal Cantlon había pedido más tiempo para estudiar algunos proyectos, porque está de vacaciones al igual que su compañero de bloque, Carlos Gómez. Y Cambiemos estaba dispuesto a otorgárselo para que la sesión no se realice. Los proyectos están a disposición de los concejales desde hace más de quince días, y han sido debatidos en varias reuniones. En síntesis, y excusas al margen, la unidad entre el Cambiemos oficial, y la UV Más Campana que claramente coacciona con Cambiemos, hizo que se caiga una sesión muy importante". No obstante, la Concejal Calle también cuestionó el Decreto firmado por el Intendente Abella, declarando el alerta laboral únicamente en el sector químico. "Lamentablemente se intenta minimizar el impacto de la pérdida de trabajo en nuestra Ciudad. La problemática abarca a una variedad de sectores, pero con este Decreto el Intendente intenta responsabilizar a un gremio, y decir que excepto los químicos, está todo bien. De esta manera, genera dos categorías de desocupados: Los que son reconocidos por el Estado y los que no". Por su parte, el Concejal Rubén Romano aseguró que "estamos ante una nueva estafa al electorado. Hemos compartido una campaña electoral, encontrando coincidencias como opositores frente al proyecto oficial, pero ni bien asumió su banca Cantlon prácticamente se puso a disposición de Cambiemos, y su actitud debe dolerle a quienes le dieron su voto de confianza para que actúe en defensa de los vecinos, y no del Gobierno. Se trata de otro capítulo de una alianza que ya no pueden ocultar, y cuyos intereses son completamente opuestos a las necesidades de la gente". Finalmente y en cuanto a la propuesta de declarar la emergencia laboral, el edil justicialista explicó que "resulta mucho más abarcativa y precisa ante la problemática de hoy día. La medida del Municipio otorga una eximición impositiva en la taza de barrido y limpieza. Nuestro proyecto de ordenanza prevé un programa de asistencia a la familia desocupada, que busca garantizar asistencia médica, farmacológica, educativa y alimentaria en caso de ser necesaria, entre otros puntos" concluyó.

#15noticias - Suspensión de la sesión extraordinaria en el HCD #SoledadCalle #Canal15Campana #CampaBA https://t.co/NkAC8tOHoG — Canal 15 Campana (@Canal15Campana) 15 de febrero de 2018

