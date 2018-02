Se triplicaron los casos de sífilis en la Argentina entre 2011 y 2017

P U B L I C



Si la bacteria queda en la sangre, con el tiempo puede derivar en demencia, ceguera, parálisis y otras enfermedades graves. Sólo el 14,5% de los argentinos utiliza siempre preservativo. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó esta semana que en la Argentina los casos de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, se triplicaron entre 2011 y 2017, por lo que recomendaron a la población "usar preservativo en todas las relaciones sexuales". Mientras que en 2011 se notificaron sólo 3.875 casos, en 2017 se reportaron 11.709, en su mayoría a jóvenes de entre 17 y 30 años. Además, datos relevados por AIDS Healthcare Foundation (AHF) Argentina indican que sólo el 14,5% de las personas "utiliza siempre el preservativo" cuando tiene relaciones sexuales, mientras que el 65% lo usa "en algunas oportunidades" y el 20,5% "no lo usa nunca". PELIGROSA La sífilis es una enfermedad de trasmisión sexual producida por la bacteria ´Treponema Pallidum´. Se contagia al mantener relaciones sexuales vaginales, orales o anales sin preservativo con una persona infectada, y también hay transmisión de madre a hijo durante el embarazo. El diagnóstico se realiza mediante un análisis de sangre, mientras que la patología se trata con penicilina. Los síntomas aparecen 20 días después de que el virus entra al organismo y ocurren en tres etapas: al comienzo se perciben unas pequeñas llagas en la vagina, pene, ano o boca, que no duelen y desaparecen sin tratamiento luego de 15 días. Seis meses después puede aparecer una erupción en el cuerpo, acompañada de fiebre y caída del cabello. Finamente, la bacteria queda en la sangre y con el tiempo puede derivar en demencia, ceguera, parálisis y otras enfermedades graves. CONDONES: QUE HACER Y QUE NO HACER USE condón siempre que tenga relaciones sexuales. COLÓQUESE el condón antes de tener relaciones sexuales. COMPRUEBE la fecha de vencimiento. CERCIÓRESE de que el condón no tenga defectos o roturas. GUARDE los condones en un lugar fresco y seco. UTILICE lubricantes a base de agua o silicona para evitar que se rompa. NO guarde los condones en su billetera ya que el calor y la fricción los pueden dañar. NO utilice productos a base de aceites, como aceite para bebés, lociones, vaselina o aceite de cocina, ya que pueden romper el condón. NO reutilice el condón.

