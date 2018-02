P U B L I C



Si bien aflojo un poco la temperatura veníamos viviendo jornadas de muchísimo calor, de tal manera que en nuestro ecosonda la temperatura del agua a las 17 hs nos marco nada menos que 34 grados y pese a esto tenemos que dar gracias que en varios sectores de pesca no se hicieron presentes las palometas las cuales se devoran todo tipo de carnadas, con lo cual no quiere decir que no estén ya que varios ejemplares de peces como carpas, boguitas, armados y bagres salen con las colas completamente mutiladas tal vez por esta especie o por los doradillos y dorados que se encuentran cazando. En lo que respecta al Paraná Guazú y Paraná Bravo como dijimos se vivieron jornadas de sumo calor y en cuanto a las especies que más se están dando últimamente son gran cantidad de armaditos de los 800 gramos al kilo y medio es lo más usual con capturas esporádicas de algunos que rondan los dos y tres kilos. En cuanto a la boga estamos ya en temporada donde se tendrían que estar dando lindos portes de bogas parrilleras pero también en su gran mayoría van del medio kilo al kilo ochocientos con ocasionales capturas de algunas que promedian de entre los dos y tres kilos. Por su parte las carpas son de portes que van de entre los tres y los seis kilos y medio. En cuanto a los pati no hay términos medios están los chicos y los que llegan a los cuatro kilos y mas, con respuestas de bagres blancos en su mayoría que promedian el kilo de peso y escases de bagres amarillos. En cuanto a dorados y tarariras si bien están presentes no está fácil dar con esta especie tal vez porque se ven desde hace un tiempo grandes cardúmenes de mojarrones y les sobra comida natural, en cuanto al Paraná de las Palmas también contamos con la presencia de gran cantidad de boguitas de 500 gramos al kilo y medio, con respuestas y capturas de algunas que califican para la parrilla, mucho pique y capturas de armaditos que promedian de los ochocientos gramos al kilos y medio, bagres blancos y amarillos de lindos portes. En cuanto a tarariras la mejor opción es buscarla dentro de canales y arroyos y las mejores chances son de noche, dorados y surubí de momento no se han logrado capturas. Muchas consultas nos llegaron por distintos medios con respecto a la maza que en particular utilizo para la pesca de bogas, es por lo que decidí editar un programa especial con los ingredientes, la confección y cocción de la misma, detallando y puntualizando los cuatro secretos más importantes de la misma los que no hay que dejar de tener presentes y en cuenta. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 21:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM , Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. Luis María Bruno / www.semanariopescador.com.ar

Las bogas por el Guazú y el Bravo ocasionalmente rondan los dos kilos



Semanario del Pescador:

El pique de nuestra zona y confección de masa para bogas

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: