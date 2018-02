NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine:

Empate en Reserva ante All Boys Villa Dálmine, tal como había sido adelantado, jugará el sábado 19.05 frente a Agropecuario en Carlos Casares, con arbitraje de Pablo Díaz y televisación de DirecTV. Giordana y Tinari recibieron una fecha, por lo que ya cumplieron. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció ayer la programación de todas las categorías de Ascenso. De esa manera quedó confirmado que Villa Dálmine visitará a Agropecuario de Carlos Casares el sábado 17 a partir de las 19.05 horas. El encuentro, correspondiente a la 15ª fecha del campeonato,será arbitrado por Pablo Díaz (ya había sido designado la semana pasada) y contará con televisación en vivo de DirecTV Sports. Para este encuentro, el entrenador Felipe De la Riva no podrá contar con el mediocampista Gonzalo Papa, quien llegó al límite de amonestaciones tras ver la amarilla frente a Juventud Unida de Gualeguaychú. En cambio, el defensor Marcelo Tinari y el delantero Santiago Giordana fueron sancionada con una sola fecha luego de ser informados por Julio Barraza durante las protestas que se generaron en el polémico final frente a Instituto de Córdoba. El plantel Violeta entrenará hoy en el estadio de Mitre y Puccini y volverá a hacerlo mañana en el mismo escenario, antes de partir rumbo a Carlos Casares en horas del mediodía, para esperar allí desde el viernes por la tarde el encuentro del sábado frente a Agropecuario. NACIONAL B – FECHA 15 VIERNES - 21.00 horas: Instituto vs Los Andes / Sebastián Ranciglio - 21.00 horas: Juventud Unida (G) vs Gimnasia (J) / Darío Sandoval - 21.30 horas: Independiente Rivadavia vs Dep. Morón / Luis Álvarez SÁBADO - 17.00 horas: Almagro vs Deportivo Riestra / Gastón Suárez - 17.00 horas: Flandria vs Sarmiento (J) / Pablo Dóvalo - 19.05 horas: Agropecuario vs Villa Dálmine / Pablo Díaz DOMINGO - 17.00 horas: Guillermo Brown vs Quilmes / Pablo Echavarría - 17.00 horas: Brown (A) vs Boca Unidos / Yael Falcón Pérez - 18.00 horas: San Martín (T) vs Estudiantes (SL) / Jonathan Correa - 19.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Atlético Rafaela / Bruno Bocca LUNES - 17.00 horas: Nueva Chicago vs Santamarina / Gerardo Méndez Cedro - 21.05 horas: Aldosivi (MdP) vs Mitre (SdE) / Ignacio Lupani LIBRE: All Boys

EL ÁRBITRO. PABLO DÍAZ ESTARÁ EL SÁBADO EN CASARES.



Nacional B:

Confirmaron la programación del fin de semana

