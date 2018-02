NOTICIA RELACIONADA: Nacional B:

Confirmaron la programación del fin de semana Por la 13ª fecha del Torneo de Reserva del Nacional B, Villa Dálmine igualó ayer sin goles frente a All Boys en un encuentro disputado en el predio que el Albo posee en Ciudad Evita. Dirigido por Raúl Balmaceda, el equipo Violeta fue conformado íntegramente por juveniles y con apenas tres nombres que habitualmente entrenan en Primera División (Lucas Medina, Federico González y Franco Costantino). El empate fue la decantación de un partido trabado y muy parejo. Aunque ambos conjuntos tuvieron algunas chances para desnivelar el marcador. En el caso de Villa Dálmine, un remate de Lucas Medina que se desvió en un defensor durante el primer tiempo; y luego, en el complemento, un disparo de Dinelli que pasó cerca y también una gran jugada que terminó con Saracho definió desviado. Por su parte, los de Floresta tuvieron cuatro chances para marcar, pero la falta de puntería y dos buenas intervenciones del arquero Rodrigo Nicasio atentaron contras esas posibilidades. En la continuidad de este certamen, Villa Dálmine estará visitando el próximo miércoles a Quilmes en el estadio Centenario. SÍNTESIS DEL PARTIDO ALL BOYS (0): Fernando Verzino; Jeremías Giménez, Ignacio Vázquez, Facundo Melillán, Ian Pérez; Gonzalo Torres (Facundo González), Mirko Ladrón de Guevara, Bruno Ríos (Bruno Martínez); Alan Lucero (Ángel Solís); Alan Espeche y Ezequiel Soñer. DT: Bernardo Negro Luqui. SUPLENTES: Ezequiel Barraza, Lucas Aguirre, Facundo Butti y Tomás Díaz. VILLA DÁLMINE (0): Rodrigo Nicasio; Nicolás Colombano (Jesús Portillo), Facundo Ruiz, Lucas Medina, Nicolás Adler; Alfredo Dinelli, Fernando Rodríguez, Joaquín Saracho; Federico González; Gastón Martiré y Franco Costantino (Thomas Solis). DT: Raul Balmaceda. SUPLENTES: Pablo Cardozo, Leonel Montani, Jesús Guzmán, Alexis González y Joaquín Lima. GOLES: No hubo. ESTADIO: Predio Ciudad Evita. ÁRBITRO: Damián Alcaraz.

VISITANTE. EL ENCUENTRO SE JUGÓ EN EL PREDIO DE CIUDAD EVITA DE ALL BOYS.



Villa Dálmine:

Empate en Reserva ante All Boys

