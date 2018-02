El peronismo logró que el Concejo Deliberante declare el "alerta laboral" en la ciudad

P U B L I C



La hizo con los votos del PJ-Unidad Ciudadana y el Frente Renovador, dada la abstención de Cambiemos y la UV Más Campana. Fuerte discusión de Axel Cantlon con trabajadores y militantes políticos durante el debate. El oficialismo profundizó sus cuestionamientos al convenio del sector químico en Zárate-Campana. La ciudad está en alerta laboral: así lo determinó el Honorable Concejo Deliberante este jueves al hacer efectiva la votación del proyecto, demorada más de 24 horas por la postergación de la sesión extraordinaria a pedido de la UV Más Campana. La aprobación de la iniciativa corrió apenás por cuenta de los bloques del PJ-Unidad Ciudadana y del Frente Renovador, ya que Cambiemos y el vecinalismo se abstuvieron. Axel Cantlon, líder de Más Campana, terminó protagonizando un fortísimo cruce verbal con trabajadores y militantes que se acercaron al Palacio Municipal para seguir la votación. Cuando anunció que su bancada se iba a abstener de acompañar la medida - que consideró elaborada de forma "partidaria" y con "errores sustanciales" - el público lo dejó pasar. En cambio, al momento de querer contestarle a Soledad Calle (PJ-UC) las acusaciones de haber pactado la reprogramación de la sesión con Cambiemos, recibió un aluvión de reproches de parte de los trabajadores que querían ver sancionada el alerta. "No nos van a llevar de las narices ni Cambiemos ni el Frente para la Victoria", gritó Cantlon desde su banca, una de las pocas frases que se le pudo entender en medio de la discusión a viva voz que mantuvo con la audiencia. El enojo de Cantlon se desencadenó luego de que Calle lo cuestionase por usar "de prenda de cambio" su apoyo al alera laboral en una negociación con el Gobierno. La edil sostuvo que el concejal de Más Campana Carlos Gómez - ausente por vacaciones - participó de las reuniones de trabajo previas, que nunca presentó objeciones a la norma y que había comprometido su apoyo al proyecto. Todo eso, repitió, se vio corroído por un supuesto acuerdo entre Cantlon y el intendente Abella. "Sacar chapa de legalista para darle la espalda a los trabajadores es una de las bajezas más grandes que viví en los dos años que llevó en este Concejo", afirmó la concejal. En el inicio del debate, su compañero José Insausti había dejado en claro el posicionamiento del bloque al considerar "imprescindible" la sanción del alerta por los despidos en empresas como Carbolcor, Bunge y Bopp, la situación en el sector de la construcción, y por servir de llamado de atención a las "políticas macristas" aplicadas por los diferentes niveles de la administración de Cambiemos. "Todos acá somos trabajadores y sentimos que no tenemos el respaldo político como en otros tiempos", aseguró Insausti, y sostuvo que el voto del cuerpo legislativo debería haber sido "unánime" porque sus miembros llegaron allí "con el voto de los trabajadores". Cambiemos argumentó su abstención a través de Carlos Cazador, hoy oficiando de presidente ante la falta de confirmación sobre quién ocupará el cargo que hasta diciembre era de Mariano Raineri. Al tiempo que el líder de Primero Campana apoyó la decisión de Abella de decretar el alerta laboral solo para el sector químico, aseveró que a partir del 2017 hay "una lenta pero sostenida" recuperación en los indicadores de empleo de la mano de empresas como Axion energy, Tenaris y Honda. Además criticó a los sectores que difunden que son 5 mil los puestos laborales perdidos en la ciudad en el último tiempo. Con 8 votos afirmativos y 11 abstenciones, el alerta laboral fue declarado por el HCD. La ordenanza exime de tasas municipales a trabajadores desocupados e insta al Municipio a aplicar una serie de medidas y programas de ayuda asistencial. Pero su vida podría ser corta: ayer al término de la sesión algunos concejales estimaban que Abella la vetará.

El bloque del PJ-Unidad Ciudadana. Detrás, en la platea, referentes gremiales acompañaron la sesión extraordinaria que finalmente se realizó ayer, tras la suspensión del miércoles.





La aprobación de la iniciativa corrió por cuenta de los bloques del PJ-Unidad Ciudadana y del Frente Renovador, ya que Cambiemos y la UV Más Campana se abstuvieron al momento de la votación. CANTLON: "CALLE QUIERE POLITIZAR LA CUESTIÓN" El líder de la UV Más Campana cuestionó al PJ-Unidad Ciudadana por la elaboración del proyecto y a su referente en el HCD, Soledad Calle, a quien acusó de haber escrito "un mamarracho". "Calle quiere politizar la cuestión", afirmó Axel Cantlon, líder de la UV Más Campana, al término de la sesión. Consideró que el expediente redactado por la concejal "no tiene ni siquiera artículo de forma, ni siquiera asignación presupuestaria", lo que lo hace inaplicable. Por el contrario, sostuvo que su espacio "todos los días" le desmuestra a los trabajadores que está "a su lado". "Nosotros estamos del lado de los vecinos de Campana y de la ciudad. Y estamos revisando que en el Municipio las cosas salgan como corresponden. Esa es nuestra tarea en el Concejo Deliberante", aseguró. "No nos lleva de la narices ni el Frente para la Victoria ni Cambiemos. Hacemos lo que verdaderamente estamos convencidos. El problema acá es que muchos se ponen nerviosos porque están acostumbrados a estar en el gobierno, a ser gestión y a decidir, y cuando ven que no tienen esas posibilidades, se ponen nerviosos porque no están acostumbrados a ser minoría. Entonces para hacerse ver, hablan de los demás", expresó Cantlon. El vecinalista tildó de "mentira atroz" las denuncias del peronismo sobre su supuesto pacto político con Abella y justificó su pedido de reprogramar la sesión extraordinaria por 24 horas en el hecho de que "había un montón de proyectos que fueron tratados y traídos de urgencia" cuyos expedientes "necesitaban información" para ser considerados. "Hubo algunas reuniones donde participó Carlos Gómez, y Rosa (Funes) que participó del Consejo Urbanístico Ambiental. Pero dentro de los expedientes no había información necesaria", afirmó Cantlon.

Cantlon, quien se cruzó con los presentes, tildó de “mentira atroz" las denuncias del peronismo sobre su supuesto pacto político con él y Abella.

Agregué un video a una lista de reproducción de @YouTube https://t.co/GULTpEpJ8i HCD CAMPANA 15 de Febrero de 2018 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 16 de febrero de 2018

El peronismo logró que el Concejo Deliberante declare el "alerta laboral" en la ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: