El plantel practica por la mañana y luego del almuerzo, los convocados partirán con destino al "interior bonaerense". Marcos Rivadero se perfila como el reemplazante de Papa. Mientras que Pablo Burzio llegaría en condiciones para ser de la partida. El plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento antes del partido que disputará mañana sábado como visitante frente a Agropecuario de Carlos Casares. Dicho encuentro, correspondiente a la 15ª fecha del campeonato del Nacional B, se disputará desde las 19.05 horas con arbitraje de Pablo Díaz y televisación en vivo de DirecTV Sports. Los dirigidos por Felipe De la Riva entrenarán por la mañana en el estadio de Mitre y Puccini y luego, los concentrados compartirán un almuerzo previo a la salida rumbo a Carlos Casares. Para este compromiso, el DT no podrá contar con el uruguayo Gonzalo Papa (llegó al límite de amonestaciones) y su lugar sería ocupado por Marcos Rivadero. El ex jugador de Belgrano de Córdoba y Guillermo Brown de Puerto Madryn se incorporó en enero a Villa Dálmine y disputó los 90 minutos del primer partido del año, frente a Instituto en Alta Córdoba. Sin embargo, ante Juventud Unida de Gualeguaychú quedó en el banco de los suplentes. Su elección posterga a Federico Recalde (ingresó desde el banco en los primeros dos partidos del año) y a Horacio Falcón (la semana volvió a jugar en Reserva tras recuperarse de un esguince de tobillo). La otra duda con la que contaba el Violeta para este partido frente a Agropecuario era la condición física de Pablo Burzio. Pero el delantero evolucionó favorablemente del golpe sufrido en la cintura frente a Juventud Unida y todo indica que mañana sábado será titular en Carlos Casares. En tanto, en la lista de convocados podrían reaparecer el defensor Marcelo Tinari y el delantero Santiago Giordana, quienes habían sido suspendidos por los reclamos que protagonizaron en el polémico final del juego frente a Instituto, cuando Julio Barraza terminó el encuentro en pleno contrataque de Villa Dálmine. ARRANCA LA FECHA. Con tres partidos, esta noche se pondrá en marcha la fecha 15 del Nacional B. Desde las 21 horas jugarán Instituto vs Los Andes, mientras que desde las 21.30 lo harán Independiente Rivadavia vs Deportivo Morón y Juventud Unida (G) vs Gimnasia (J). En caso de ganar, el elenco de Gualeguyachú alcanzará en la cima a Atlético Rafaela y Villa Dálmine, aunque lo hará ya con 15 partidos jugados (hasta el momento, el Violeta disputó 13, mientras que La Crema suma 14).

EL REEMPLAZO DE PAPA. MARCOS RIVADERO, QUIEN YA JUGÓ ANTE INSTITUTO, SERÍA EL ELEGIDO PARA JUGAR COMO VOLANTE CENTRAL EN LUGAR DEL URUGUAYO. AGROPECUARIO: EN SEIS AÑOS, AL NACIONAL El 23 de agosto de 2011 se creó Agropecuario Argentino, club de fútbol con sede en Carlos Casares y cuyo fundador es un hombre del campo argentino: Bernardo Grobocopatel, primo de Gustavo Grobocopatel, conocido en el ambiente como "el rey de la soja". Con ese apoyo, la institución llegó en apenas seis años al Nacional B. Y con ese mismo apoyo ya está haciendo ruido en la divisional, peleando en lo más alto de la tabla de posiciones. Para la segunda categoría del fútbol argentino, este equipo dirigido por José María "Chaucha" Bianco incorporó jugadores de mucha trayectoria como el arquero Fabián Assmann (ex Independiente), el defensor Mauricio Romero (ex Lanús), los mediocampistas Cristian Llama (volante por izquierda con pasado en Fiorentina de Italia y Cruz Azul de México, entre otros), Andrés Alderete (ex Ferro, pero con experiencia en Independiente y Rosario Central) y Hernán Villalba (quien llegó desde Olimpia de Paraguay y cuenta con larga trayectoria en Newell´s) y el delantero Facundo Parra (ex Independiente). Y también sumó hombres de experiencia en el Nacional B como Cristian Barinaga (ex Guaraní Antonio Franco), Exequiel Narese y Martín Prost (Juventud Unida de Gualeguaychú), y Fernando Piñero y Agustín García Basso (Santamarina de Tandil). Carlos Casares es una ciudad creada en 1907 en tierras que pertenecían a Pehuajó y 9 de Julio. Está ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires y se llega a través de la Ruta 5 (se toma en Luján), pasando en ese trayecto por localidades como Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado y 9 de Julio. En el último censo realizado en 2010, Carlos Casares mostró tener 22.237 habitantes, un 4,5% más que en el censo de 2001.

#FútbolProfesional | Por la 15° Fecha del Nacional B, Villa Dálmine visitará a @Agropecuario_Of. Toda la información de la jornada, en este link: https://t.co/7hqz6YylU6 pic.twitter.com/kPviF9Ikoi — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 14 de febrero de 2018 #PróximoPartido | Villa Dálmine jugará como visitante el sábado desde las 19.05 horas frente a @Agropecuario_Of. #VamosViola. pic.twitter.com/0TWlUdts4S — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 14 de febrero de 2018

Nacional B:

Villa Dálmine entrena y viaja rumbo a Carlos Casares

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: