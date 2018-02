P U B L I C



Hoy viernes será un día caluroso: 21 y 34 grados son los extremos previstos de la temperatura. La humedad será más alta y por eso el calor se volverá sofocante. En cielo se verán muchas nubes altas, que limitarán la presencia del sol. El viento se mantendrá del Norte y soplará entre 10 y 20 km/h. La situación meteorológica, dominada por el anticiclón del Atlántico, sigue favoreciendo la llegada de aire tropical sobre nuestra región. Por eso hoy el día tendrá un tono plenamente veraniego y como habrá más humedad, el calor comenzará a ser sofocante. En el cielo se verán nubes altas, no tan abundantes como lo previsto en pronósticos pasados. Igual, el sol verá limitada su presencia. Mañana el calor será fuerte y sofocante, con 35 grados de máxima pronosticada. Por la mañana habrá bastantes nubes, pero por la tarde brillará el sol y el cielo se mantendrá claro a la noche. El domingo también reinará el calor sofocante, repitiéndose los 35 grados del sábado. Hasta el mediodía habrá escasa nubosidad en el cielo, experimentándose luego un incremento significativo. Por la noche el tiempo se volverá inestable. El lunes podrían registrarse tormentas dispersas preferentemente en la primera parte del día. No atenuarán el calor, de modo que será otro día sofocante. El martes el tiempo se mantendrá sin cambios: mucho calor, elevada humedad y un cielo de sol y nubes. Inicialmente no habrá un cambio en la temperatura hasta el viernes 23, y no será muy significativo. Pronósticos Hoy, viernes 16: el cielo estará parcialmente nublado. Será un día de calor sofocante, con 21 grados de mínima y 34 grados de máxima. El viento soplará débil a moderado del sector Norte. Mañana, sábado 17: seguirá sofocante, con 22 grados de mínima y 35 grados de máxima. La nubosidad será variable y tenderá a despejarse por la tarde. El viento soplará débil del sector Norte. Domingo 18: estará sofocante, con 24 grados de mínima y 35 grados de máxima. El cielo tendrá nubosidad en aumento y el tiempo se volverá inestable desde la noche. El viento soplará moderado del sector Norte, con algunas ráfagas.



El Tiempo en Campana:

Caluroso y sofocante

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

