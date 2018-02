P U B L I C



El desorden puede ser creativo y, a veces, genial. Una nota publicada por la revista Elite Daily pone sobre el tapete la máxima de Patanjali cuando enumeró los yamas y los nyamas del Yoga, los preceptos y las normas en la que se basan los practicantes, que afirma que el orden externo trae orden interno. El que lo cuestiona, el defensor de los desorganizados, es el periodista John Haltiwanger y lo explica muy bien, enumerando cinco puntos centrales de la temática. 1. El desordenado no se preocupa con la mirada del otro. Hay una gran valoración del individuo organizado, es más funcional al sistema . El "no encajar" al creativo no le importa demasiado. 2. Encuentra inspiración en el caos. Le aburre lo previsible y el orden le recuerdan las bellas casas de las revistas, deshabitadas y desprovistas de alma. 3. Valora lo espontaneo. Encuentra motivación y señales en encontrar cosas que estaban perdidas 4. Gana tiempo, porque el desordenado tiene un orden propio, que sólo él conoce. 5. Prioriza lo importante. Prefiere aprovechar el fin de semana de sol a organizar el placard. Estar con amigos a planchar la ropa. Al final, el prototipo del científico genial, trabajando en medio del desorden no estaba tan desacertado... Y pensándolo bien, todo es cuestión de salir de nuestra zona de confort.

Desde el Estribo:

La magia del desorden

Por Fabiana Daversa

