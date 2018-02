P U B L I C





”Hay un pacto entre Abella y Cantlon, y juntos le dan la espalda a la gente” El peronismo logró que el Concejo Deliberante declare el ”alerta laboral” en la ciudad El líder de la UV Más Campana cuestionó al PJ-Unidad Ciudadana por la elaboración del proyecto y a su referente en el HCD, Soledad Calle, a quien acusó de haber escrito "un mamarracho". "Calle quiere politizar la cuestión", afirmó Axel Cantlon, líder de la UV Más Campana, al término de la sesión. Consideró que el expediente redactado por la concejal "no tiene ni siquiera artículo de forma, ni siquiera asignación presupuestaria", lo que lo hace inaplicable. Por el contrario, sostuvo que su espacio "todos los días" le desmuestra a los trabajadores que está "a su lado". "Nosotros estamos del lado de los vecinos de Campana y de la ciudad. Y estamos revisando que en el Municipio las cosas salgan como corresponden. Esa es nuestra tarea en el Concejo Deliberante", aseguró. "No nos lleva de la narices ni el Frente para la Victoria ni Cambiemos. Hacemos lo que verdaderamente estamos convencidos. El problema acá es que muchos se ponen nerviosos porque están acostumbrados a estar en el gobierno, a ser gestión y a decidir, y cuando ven que no tienen esas posibilidades, se ponen nerviosos porque no están acostumbrados a ser minoría. Entonces para hacerse ver, hablan de los demás", expresó Cantlon. El vecinalista tildó de "mentira atroz" las denuncias del peronismo sobre su supuesto pacto político con Abella y justificó su pedido de reprogramar la sesión extraordinaria por 24 horas en el hecho de que "había un montón de proyectos que fueron tratados y traídos de urgencia" cuyos expedientes "necesitaban información" para ser considerados. "Hubo algunas reuniones donde participó Carlos Gómez, y Rosa (Funes) que participó del Consejo Urbanístico Ambiental. Pero dentro de los expedientes no había información necesaria", afirmó Cantlon.

HCD:

Cantlon aseguró que la concejal Soledad Calle "quiere politizar la cuestión"

