Cantlon aseguró que la concejal Soledad Calle ”quiere politizar la cuestión” "Si no se cambia, van a seguir cerrando empresas", advirtieron desde el bloque de concejales de Cambiemos. Y fundamentaron la decisión de abstenerse al momento de votar el proyecto de "alerta laboral" impulsado por el peronismo. Como ya lo había hecho el propio Intendente Sebastián Abella, el bloque de concejales de Cambiemos también manifestó su preocupación por el convenio vigente que existe en el sector químico en nuestra región. "Si no se cambia, van a seguir cerrando empresas", advirtieron desde la bancada oficialista. En ese sentido, señalaron que "que existe una situación grave si sigue vigente el actual régimen que hace que las empresas elijan irse a otras ciudades". "Esta situación comenzó hace varios años y lamentablemente no se detendrá mientras los dirigentes gremiales del sector no reconozcan cual es la causa del problema", afirmaron. A su vez, desde el bloque de Cambiemos explicaron la decisión de abstenerse al momento de votar el proyecto de "alerta laboral" que impulsaron bloques de la oposición. "El intendente ha firmado un decreto que permitirá asistir a los vecinos que han sido despedidos y que incluye la excepción en el pago de tasas y otras medidas de asistencia, además de dejar en claro el compromiso de estar al lado de los trabajadores ayudándolos en todo lo que pueda estar a su alcance", argumentaron. "La realidad es que mientras la mayoría de los sectores productivos locales están en pleno desarrollo tomando mano de obra y comenzando una etapa de crecimiento después de algunos años difíciles, solo el sector químico es el que está en crisis. No desde hace unos meses, sino desde hace años, con cierres de empresas todos los años, y sin empresas nuevas del sector que quieran venir a radicarse a nuestra ciudad", destacaron los concejales. "Primero fue Merisant, el año pasado Carboclor y hoy estamos viendo lo mismo en Bunge, que traslada su producción a otra planta donde no tiene un convenio como el que existe en Campana y Zárate", ejemplificaron los concejales oficialistas. "Es necesario una autocrítica de estos dirigentes gremiales, que terminan perjudicando a sus propios afiliados y esto los trabajadores lo están entendiendo. Se han dado cuenta cuál es el problema real", agregaron. "Los mismos que dicen defender a los trabajadores son los que están terminando con el trabajo del sector, una pena que algunos concejales prefieran querer quedar bien con los gremialistas en lugar de decir la realidad de lo qué ocurre", finalizaron.

Concejales de Cambiemos durante la sesión extraordinaria de ayer.

HCD:

Desde el oficialismo siguen los cuestionamientos al convenio del sector químico en Zárate-Campana

