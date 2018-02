Será en cancha de Liniers con arbitraje de Edgardo Kopanchuk. Luego de su triunfo 3-1 sobre Yupanqui como local, Puerto Nuevo ya tiene confirmado su próximo compromiso: será el lunes 19 desde las 17 horas frente a Deportivo Paraguayo. El encuentro, correspondiente a la fecha 18 del campeonato de la Primera D, se disputará en cancha de Liniers y será arbitrado por Edgardo Kopanchuk. Para el Auriazul (19) será un partido clave, porque enfrentará a un rival que está un punto por encima en la tabla de posiciones (Deportivo Paraguayo tiene 20) y que también persigue como objetivo la clasificación al Reducido por el segundo ascenso (hoy, el 9º es Lugano con 21 puntos).

Puerto Nuevo vs. Dep. Paraguayo. Foto: Andrés Rajoy Riva - Vermouth-deportivo 2017 FECHA 18 - PROGRAMACIÓN SÁBADO - 17.00 horas: Atlas vs Victoriano Arenas / Ezequiel Yasinsky DOMINGO - 17.00 horas: Argentino (R) vs Lamadrid / Sebastián Habib - 17.00 horas: Real Pilar vs Liniers / Jonathan de Oto LUNES - 17.00 horas: Claypole vs At. Lugano / Javier DelBarba - 17.00 horas: Dep. Paraguayo vs Puerto Nuevo / Edgardo Kopanchuk - 17.00 horas: Yupanqui vs Muñiz / Sebastián Martínez MARTES - 17.00 horas: Central Ballester vs Argentino (M) / Franco Acita

Primera D:

Puerto Nuevo visitará el lunes a Deportivo Paraguayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: