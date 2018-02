Por la cuarta fecha de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C, este domingo volverá a darse el duelo de equipos campanenses cuando se enfrenten el Club Atlético La Josefa y Deportivo San Felipe. El partido se disputará desde las 17 horas en cancha de Puerto Nuevo y tendrá al equipo del barrio La Josefa haciendo las veces de local. Hasta el momento, ambos conjuntos suman una unidad (producto del empate 2-2 entre ambos de la primera fecha) y quedaron lejos del líder de esta Zona 10: el contundente La Catedral, que superó 8-0 a San Felipe en la segunda fecha y 4-0 a La Josefa en la tercera. Ahora, en esta cuarta jornada, al igual que en el primera, el elenco de Hurlingham quedará libre. Y esperará por el resultado del duelo campanense, dado que un empate entre La Josefa y San Felipe le asegurará ya el primer puesto de esta Zona 10 de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C.

HABRÁ REVANCHA. EN EL PARTIDO DE LA PRIMERA FECHA IGUALARON 2-2.



Federal C:

San Felipe y la Joséfa se miden el domingo en Puerto Nuevo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: