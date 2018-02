Los encuentros de la quinta fecha de la Zona D podrían ser decisivos para definir clasificaciones a la próxima instancia. La fase de grupos de la Copa Federación Norte 2018 está ingresando en su etapa decisiva. Y este fin de semana disputará su anteúltima fecha. En ese marco, por la quinta jornada de la Zona D, los equipos campanenses se cruzarán con sus dos rivales zarateños. Con la obligación de ganar, Mega Jrs enfrenta mañana a Maipú desde las 21 horas; mientras que Atlético Las Campanas visitará el domingo desde las 18 a Lima FBC. Luego de los resultados de la cuarta fecha, Atlético Las Campanas quedó como único líder con 8 puntos. Luego aparecen Maipú con 7; Lima FBC con 5; y Mega Jrs con 1. Así, el equipo dirigido por Luis Cejas y Carlos Navazzotti necesita de un empate para asegurarse su boleto a Octavos de Final. Por su parte, el conjunto del barrio Villanueva necesitaría de dos triunfos para tratar de alcanzar el segundo puesto o para intentar meterse en playoffs como uno de los mejores terceros. RESULTADOS: 4ª FECHA ZONA A: Argentino Oeste (San Nicolás) 1-1 12 de Octubre (San Nicolás) 1; Ireneo Portela (Baradero) 1-2 Sarmiento (Zárate). ZONA B: Dep. Alsina (Baradero) 2-1 San Patricio (San Antonio de Areco); CADU (Zárate) 2-0 Central Buenos Aires (Zarate). ZONA C: Flecha Azul (Pilar) 4-2 SAPA (Marcos Paz). Libre: Social Obrero (Zárate). ZONA D: Maipú (Zárate) 2-0 Lima FC 0; Atlético Las Campanas 1-0 Mega Jrs. ZONA E: AMEFIP (San Martín) 1-4 Vélez (Mercedes). Libre: Rivadavia (Chacabuco). ZONA F: San Lorenzo de Rawson (Chacabuco) 1-1 San Martín (Chacabuco); Defensores Jrs 3-1 Los Palometas (Mercedes). ZONA G: Obras Sanitarias (Arrecifes) 1-1 Villa Italia (Salto); La Nueva Academia (Chacabuco) 2-3 River Plate (Chacabuco). POSICIONES ZONA A: 1) 12 de Octubre (SN) y Argentino Oeste (SN), 8 puntos; 3) Sarmiento (Z), 6 puntos; 4) Irineo Portela, 0 punto. ZONA B: 1) CADU, 10 puntos; 2) Alsina, 5 puntos; 3) San Patricio (SAdA), 3 puntos; 4) Central Buenos Aires, 2 puntos. ZONA C: 1) Flecha Azul, 5 puntos; 2) Social Obrero, 4 puntos; 3) S.A.P.A, 1 punto. ZONA D: 1) Atlético Las Campanas, 8 puntos; 2) Maipú, 7 puntos; 3) Lima FBC, 5 puntos; 4) Mega Jrs, 1 punto. ZONA E: 1) Vélez Sarsfield (M), 5 puntos; 2) Rivadavia (Cha), 2 puntos; 3) AMEFIP-San Martín (Mercedes), 2 puntos. ZONA F: 1) San Martín (Cha), 7 puntos; 2) San Lorenzo (Cha), 5 puntos; 3) Defensores Jrs (Mer), 5 puntos; 4) Los Palometas (Mer), 5 puntos. ZONA G: 1) River Plate (Cha), 10 puntos; 2) Obras Sanitarias (Arr), 5 puntos; 3) Villa Italia (Salto), 4 puntos; 4) La Nueva Academia (Cha), 2 puntos. QUINTA FECHA ZONA A: 12 de Octubre vs. Irineo Portela; Sarmiento vs Argentino Oeste. ZONA B: San Patricio vs CADU; Central Buenos Aires vs Alsina. ZONA C: S.A.P.A vs Social Obrero. Libre: Flecha Azul. ZONA D: Mega Jrs vs Maipú; Lima FBC vs Atlético Las Campanas. ZONA E: Vélez Sarsfield vs. Rivadavia. Libre: AMEFIP. ZONA F: Los Palometas vs San Lorenzo; San Martín vs Defensores Jrs. ZONA G: Villa Italia vs La Nueva Academia; River Plate vs Obras Sanitarias.

OBLIGADO. MEGA JRS NECESITA UNA VICTORIA ANTE MAIPÚ PARA MANTENERSE CON CHANCES DE CLASIFICACIÓN.



Copa Federación:

Mega Jrs. enfrenta mañana a Maipú, mientras que Las Campanas visita el domingo a Lima

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: