El pasado fin de semana, el equipo que dirige Mario Giménez cayó 1 a 0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Pero este sábado a las 17 horas tendrá revancha cuando reciba al conjunto de Avellaneda, líder del Torneo de Primera B de AFA. Luego de la victoria ante Atlético Pilar por 3 a 0 como local, las chicas de Puerto Nuevo no pudieron mantenerse en la senda positiva en lo que fue la fecha 19 del Torneo de Primera B de fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Es que las Auriazules cayeron 1-0 como visitantes frente a Defensa y Justicia. Era un partido en el que todo indicaba que las dirigidas por Mario Giménez tenían grandes chances de conseguir los tres puntos. Las de Florencio Varela habían sufrido una dura goleada la fecha anterior (5 a 1 ante Liniers) y se ubicaban en la última posición con apenas 8 unidades. Sin embargo, luego de un primer tiempo sin goles, en el que Puerto Nuevo desperdició varias oportunidades para marcar, fue Defensa y Justicia el que llegó al gol en el inicio de la segunda mitad. Y las Portuarias no pudieron remontarlo. El once inicial que paró Mario Giménez fue el siguiente: Jaqueline Schmitd; Rocío González, María Rodríguez, Patricia Carballo, Soledad Medina; Milagros Soria, Marisa González, Marina Gonzáles, Micaela Monzón; Julieta Palacios y Manuela Cardozo. En el segundo tiempo de este encuentro, en el equipo de nuestra ciudad ingresaron Florencia Zapata (por Monzón), Rocío Acosta (por Palacios) y Mariel Rossini (por Cardozo). Ahora, las Auriazules irán por la recuperación en un partido que asoma muy complicado: es que mañana sábado, desde las 17 horas, recibirán la visita de Independiente de Avellaneda, equipo que encabeza las posiciones con 55 unidades (Puerto Nuevo está 9º con 24). RESULTADOS DE LA FECHA 18: Lima FC 5-0 Argentino de Quilmes; Deportivo Merlo 0-3 Real Pilar; Comunicaciones 0-1 Satsaid; Independiente 6-0 Liniers; Lanús 13-0 Camioneros; Defensa y Justicia 1-0 Puerto Nuevo; Atlético Pilar 1-0 Almirante Brown; Luján 2-2 Deportivo Español. En tanto, Racing Club ganó los puntos ante Defensores del Chaco, dado que este equipo desertó en el campeonato. TABLA DE POSICIONES: 1) Independiente, 55 puntos; 2) Real Pilar, 50 puntos; 3) Lanús, 48 puntos; 4) Racing Club, 47 puntos; 5) Lima FC, 33 puntos; 6) SATSAID, 32 puntos; 7) Almirante Brown, 32 puntos. 8) Luján, 26 puntos; 9) Puerto Nuevo, 24 puntos; 10) Defensores del Chaco (baja), 19 puntos; 11) Deportivo Español, 18 puntos; 12) Liniers, 17 puntos; 13) Atlético Pilar 17 puntos; 14) Comunicaciones, 15 puntos; 15) Camioneros, 14 puntos; 16) Argentino de Quilmes, 11 puntos; 17) Defensa y Justicia, 11 puntos; 18) Deportivo Merlo, 10 puntos.

TITULARES EN VARELA. LA FORMACIÓN QUE PRESENTARON ANTE DEFENSA Y JUSTICIA.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo reciben mañana a Independiente

