¿Qué es el Grooming?

"Según la definición de Wikipedia (la Real Academia Española todavía no ha incluido el término en su diccionario), el "grooming" es "un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los menores en Internet, consistente en acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual".Cuando un adulto contacta a un menor de edad, a través de Internet, mediante la manipulación o el engaño, y ocultando la condición de adulto; logra que el niño o niña realicen acciones de índole sexual". Desde el Foro Infancia Robada Campana se viene trabajando en estos temas que afectan a nuestros niños y adolescentes. Rita M Garcia , integrante del IRC, nos informa cuales son las consecuencias que puede tener en este caso el Grooming Cuando se limita al entorno digital, como envío de fotos íntimas o grabación de contenidos de la cámara web, el menor podría sufrir traumas psicológicos como víctima de la manipulación y las consecuencias sobre la privacidad en caso que dichos contenidos sean publicados. En caso que se concrete un encuentro cara a cara, las consecuencias podrían ser ya de carácter físico, pudiendo llegar incluso al abuso sexual y a la muerte. Queremos prevenir, queremos informar a todas las familias, padres, abuelos a la comunidad. Solo pedimos tres cosas fundamentales para esta prevencion: INFORMATE: Conoce que es el grooming y cuales son sus formas mas comunes. HABLA CON TU HIJO: Aprende como usa las tecnologias, que esta haciendo en las redes sociales y con quien esta conversando. DENUNCIA: Si sospechas que tu hijo fue o esta siendo contactado por un adulto o grooming. El GROOMING es un DELITO informatico por eso: No modifique la informacion que posea en su computadora o celular relacionada al hecho, Recuerde que siempre, la integridad de la informacion es vital pra poder seguir adelante con las causas penales que se inicien. NO REENVIE : Nunca reenvie los mensajes (correos electronicos) constitutivos del delito DENUNCIE: Realice inmediatamente la denuncia ante la dependencia policial mas cercana y en cualquier lugar del pais. Recuerden que tienen la obligacion de tomar su denuncia. GUARDE: A los fines de resguardar correctamente la prueba,una vez realizada la denuncia, proceda de la forma que le indica fiscalia. En Argentina el GROOMING es un Delito Penal, descripto en la Ley 26.904, sancionado el 13 de Noviembre del 2013. El foro Infancia Robada Campana, viene dando charlas informativas en instituciones y asesorando a muchos padres, hoy preocupados en la ciudad de Campana ante casos de Grooming. INFANCIA ROBADA CAMPANA Rita M.

