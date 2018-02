Todas las bancadas del HCD aprobaron por unanimidad el proyecto. Sin embargo, ningún concejal omitió señalar el desafío que representa para el Municipio la financiación del sistema una vez finalizada la ayuda económica provincial. Tres ambulancias y fondos por casi 15 millones de pesos se dirigen a Campana luego de que el HCD aprobara la suscripción del Municipio al convenio para el desembarco en la ciudad del SAME Provincia. Pero mientras las distintas bancadas políticas expresaron su beneplácito por lo que consideraron "un salto de calidad" en las prestaciones de salud pública, cada una con propio énfasis manifestaron su preocupación por la financiación del sistema una vez vencidos los aportes monetarios girados desde La Plata. Sucede que el acuerdo establece que la ayuda provincial será de $8.400.000 el primer año, de $4.200.000 el segundo y de $2.100.000 en el tercero. Después los costos correrán por cuenta de la Municipalidad, cuya cartera de Salud ya le demanda $351.516.240 anuales. En el debate antes de la votación, y al tiempo que ponderaron el trabajo de los bomberos voluntarios en el tratamiento de las urgencias y emergencias locales, los ediles destacaron la implementación del SAME. Rubén Romano (PJ-Unidad Ciudadana) señaló que permitirá que el paciente reciba atención médica profesional durante "la primera hora - la denominada hora de oro -, que es fundamental" para sus posibilidades de sobrevida. Carlos Cazador (Cambiemos) aseguró que el servicio "viene a cambiar la historia de la ciudad", mientras que Marco Colella (Frente Renovador" afirmó que se trata de "un salto de calidad" para la salud pública municipal. Pero todos ellos advirtieron también que es impostergable pensar cómo volver sustentable al sistema. "Proponemos que el Municipio gestione el cobro de seguros para que se pueda reinvertir", expresó Romano, quien advirtió que como el servicio "va a ser muy bien recibido" no se lo puede "retirar después" por falta de fondos. Cazador compartió la necesidad de planificar "qué es lo que se va a hacer en el futuro, sobre todo el Gobierno", aunque indicó que la gestión municipal ya explora el cobro a las obras sociales y a los seguros. Colella fue más escéptico y reconoció que le es "difícil entender cómo estos números van a cerrar" el día de mañana. "El secretario (de Salud, Ernesto Meiraldi) nos manifestó esta misma preocupación y aseguró que pedirá la desadhesión al convenio si no resulta viable", afirmó el concejal. Esta promesa lo terminó de convencer de votar a favor de la llegada del SAME Provincia. Desde el bloque de la UV Más Campana, Axel Cantlon señaló que muchas veces las ambulancias actuales no pueden llegar a esas cuadras que por el estado de sus calles impiden el ingreso. Sin embargo, pidió analizar si el costo de SAME "va a solucionar ese déficit" y si, en definitiva, va a ser más igual o más barato que el que implicaba la empresa Vittal.

HCD:

Se autorizó la suscripción del Municipio al convenio del SAME Provincia

