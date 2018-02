Las cartas que nunca llegan

P U B L I C



Una lectora indignada nos envió la foto de varios cientos de correspondencia sin entregar halladas a un costado de la colectora de Otamendi. El caso del cartero fugitivo de la justicia que retuvo más de 19 mil envíos postales en su domicilio. "Hagan algo, esto hay que hacerlo saber", pidió indignada una lectora de La Auténtica Defensa y nos envió varias imágenes de cientos de facturas y documentación sin entregar, todas tiradas en una arboleda al costado de la vecinal, muy próximo del distribuidor de ruta Panamericana de acceso al barrio Otamendi. De las imágenes surge que se trata de documentación destinada a vecinos de Campana enviada por ARBA, ABSA, Musimundo, Banco Provincia, Claro, Movistar, y Banco Santander, entre otros; todas vinculadas al servicio de Correo Argentino. "Después las empresas nos mandan carta documento o nos cortan los servicios, pero en realidad no nos entregan las factura" agregó la vecina. La modalidad es más frecuente de lo que se piensa, y particularmente afectaba en nuestra región a los usuarios de GASBan, quienes tenían que ir hasta la sucursal de Zárate para regularizar su situación. De hecho, esta circunstancia motivó la instalación de una oficina de esa firma en las dependencias municipales del CEMAV.

BOLETAS DE ABSA, ARBA, PROVINCIA SEGUROS Y CLARO, ENTRE OTRAS, FUERON HALLADAS EN OTAMENDI.





CIENTOS DE CARTAS DE CORREO ARGENTINO, LA MAYORÍA FACTURAS CON VENCIMIENTO, SE ENCONTRARON EN UN BALDÍO CERCANO A OTAMENDI EL CASO DE LAS 19 MIL CARTAS EMBOLSADAS Manuel Marcelino Gutiérrez (47) era cartero en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, hasta que le descubrieron más de 19 mil cartas sin entregar en su casa. Intentó justificar su accionar argumentando que "estaba con mucho trabajo", pero no le alcanzó y fue condenado en 2015 a un año de prisión en suspenso. En enero pasado lo declararon en rebeldía y ordenaron su detención. Es que no pudieron localizarlo en su domicilio, y ahora solicitaron que la Policía Federal lo busque y lo aloje en el penal de máxima seguridad de Rawson. Todavía no pudieron encontrarlo. Según los registros de antecedentes laborales, Gutiérrez empezó a trabajar en el Correo Argentino en 2007. Dos años después fue allanada su casa, ubicada en la calle Soldado Desconocido al 600, porque su suegra lo había denunciado por maltratar a su nieto. Pero los efectivos policiales se llevaron una sorpresa: encontraron 26 bolsas de consorcio con 19.302 cartas sin entregar.

Las cartas que nunca llegan

