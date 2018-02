Vecinos aseguran tener pruebas contundentes contra Land Nort

El referente del Frente Barrial Campana, Raúl Quirino, dijo que antes de presentarlas a la Justicia, primero le dará en mano una copia a la Gobernadora María Eugenia Vidal. Otra copia ya la tiene Adolfo Pérez Esquivel Ayer por la mañana tuvo lugar una reunión informativa en la Reserva Natural Otamendi en la que su Intendente, Miguel Ibañez; el Coordinador Regional Centro Este de la Administración de Parques Nacionales, Guillermo Martín, y otros funcionarios de Parques recibieron a una docena de integrantes del "Frente Barrial Campana", quienes presentaron a las autoridades sus preocupaciones vinculadas principalmente a tres temas: la cuenca del Arroyo la Cruz, su desvío y el relleno de humedales asociados; la extracción de tierra en un sector lindante al área urbanizada del barrio Colinas de Otamendi; y las supuestas actividades contaminantes de la empresa Land Nort, radicada en el barrio Las Praderas. Tanto Miguel Ibañez como Guillermo Martín, se excusaron de realizar declaraciones periodísticas a este medio. Sin embargo, durante la reunión, al escuchar la presentación del Frente Barrial Campana, expresaron que en principio el área del Arroyo La Cruz excede su jurisdicción primaria; no así las temáticas y actividades humanas vinculadas a la denominada "área de amortiguamiento o buffer" de la Reserva que incluyen al barrio Las Praderas; y más específicamente al establecimiento Land Nort, dedicado al "land farming", que es un proceso para tratar residuos especiales y orgánicos con una técnica de arado y agregado de bacterias para descomponer la materia orgánica. La empresa estaría autorizada para recibir residuos de otros lugares de la provincia y no sólo de Campana. Durante su exposición, Raúl Quirino comentó que "sospecha que la empresa ha realizado y realiza vuelcos ilegales a un zanjón que pasa por el establecimiento, cruza la Ruta 9, atraviesa el barrio Colinas de Otamendi y la Reserva Natural propiamente dicha para morir en el Paraná, generando la mortandad de todo tipo de fauna, además de enfermedades sin diagnóstico específico particularmente entre la población infantil del barrio Las Praderas. Tengo pruebas contundentes contra Land Nort y ya tiene una copia Adolfo Pérez Esquivel, pero antes de presentarlas a la Justicia, voy a entregárselas en mano a la Gobernadora Vidal", dijo Quirino, quien aclaró que a nivel local ya no encuentra "interlocutores válidos ni funcionarios que se involucren genuinamente en estas temáticas estratégicas. Más bien, todo lo contrario". En ese mismo sentido, Juan Carlos Schenfeld, vecino de Otamendi, manifestó "la peligrosidad del actual reservorio pluvial que se está construyendo fuera del área urbanizada de Colinas de Otamendi y la potencial contaminación de las napas, merced a los supuestos vuelcos de Land Nort. "Siguen –relató Schenfeld mientras proyectaba un video- sacando tierra para llevarla a Loma Verde en Escobar, donde están rellenando humedales para un parque industrial. Pero lo peor es que por la excavación intensiva que están realizando (se llevan un camión cada 7 minutos, las 24 horas del día) ya está aflorando agua de la napa. Es decir, está aflorando agua en el supuesto reservorio. Hace poco, el agua del zanjón que viene desde Land Nort tenía un sospechoso color naranja y los árboles que están a su paso se están secando. Cuando el zajón se desborde por las lluvias, toda esa porquería va a ir a parar al reservorio que están haciendo y de ahí a la napa". Yendo más allá, Schenfeld dijo que "el reservorio en construcción no trabajará como tal, dado que se encuentra sobre una colina, y por lo tanto, por encima del nivel del techo de las casas de un gran sector urbanizado de Colinas de Otamendi". Ya sobre el final de la reunión, que ocupó más de dos horas, las autoridades de la Reserva Natural Otamendi y futuro Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, tomaron nota de todo lo expuesto e incluso se mostraron permeables a realizar futuras reuniones para hacer un seguimiento sobre el tema, existiendo la posibilidad de involucrar a la Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales, conocida como Fundación Humedales, que forma parte de la red global Wetlands International y es una organización con más de veinte años de trayectoria; cuya meta es la conservación de los humedales y su utilización en forma sostenible.

