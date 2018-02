Los feriantes quieren regresar a la plaza 1º de mayo

P U B L I C



Aseguran que la costanera "está sucia, hay ratas y no va nadie". El miércoles mantuvieron una reunión con el intendente Abella. Feriantes de la plaza 1º de Mayo mantuvieron una audiencia con el intendente Abella para reclamar por su traslado a la costanera, una decisión tomada por el Municipio luego de largas negociaciones y que no les ha dado los mismos resultados a los integrantes de la feria. "Empezamos hace cuatro meses con reuniones, (nos decían) que a futuro nos iban a trasladar porque querían la plaza libre. (Les dijimos que) No teníamos inconvenientes en trasladarnos siempre y cuando sea un lugar digno para trabajar", explicó Marta Musante, coordinadora de la feria americana. No obstante, la mujer señaló que la costanera "está sucia, hay ratas y no va nadie" porque "la gente no puede llegar con la Prefectura y Policía haciendo tantos controles". "Entonces nosotros el día sábado pasado volvimos a la plaza, y apareció este señor Alvarez Bonola (NdR: de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos) con policía, de mala manera, a secuestrarnos la ropa usada y hacer actas. Y no corresponde, porque estamos en el espacio público y mientras no hagas escenas obsenas o disturbios (podemos permanecer)", relató Musante. El "reordenamiento" de la feria, tal como lo denominó el Municipio, incluyó la realización de un padrón para formalizar la participación de cada feriante, cuya situación sería regularizada para poder contar con las habilitaciones correspondientes. Para asegurar que se respete la medida, la gestión Abella prometió que habría "presencia policial" para impedir "que se vuelva a formar otra feria" en la plaza 1º de Mayo. "De esta manera el Municipio hace efectiva una demanda de los vecinos de larga data", señalaba el comunicado oficial de la Secretaría de Comunicación. Pero para Musante y los feriantes que se convocaron a las puertas del Municipio el miércoles, son solamente "dos o tres" los vecinos "que no están de acuerdo" con su permanencia en la plaza. "Lo que pasa es que la plata de ellos vale, nosotros somos unos pobres marginales caprichosos: así nos tituló el señor Bonola. Y lo nuestro no es un capricho sino la necesidad de nuestros bolsillos", afirmó. Por otra parte, se mostró dispuesta a que la colectividad feriante pague un canon, aunque avisó que solo lo aceptaría de ser autorizada en la 1º de Mayo o en un predio de similares condiciones. Son aproximadamente 130 los feriantes que los fines de semana y días feriados se reunen desde hace 7 años en la 1º de Mayo. La feria primero se originó como un mercado de venta de prendas usadas, pero de a poco fueron apareciendo personas que ofrecen productos nuevos (como ropas y perfumes), y que no pagan ningún tipo de tributo. También se fueron instalando vendedores ambulantes de comida prescindiendo de la correspondiente habilitación de salubridad. La CUCEI ha alzado su voz reiteradas veces contra lo que considera una "competencia desleal". Y vecinos de los alrededores han manifestado su disconformidad con la feria que, aseveran, deja en malas condiciones la plaza, espacio público para algunos, el medio para ganarse la vida de otros.

LOS FERIANTES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, AL SALIR DE UNA REUNIÓN QUE MANTUVIERON CON FUNCIONARIOS Y EL PROPIO INTENDENTE ABELLA.

RELACIONADO Se traslada la Feria Americana de la Plaza 1º de Mayo a la Costanera: Frente al rio, con seguridad y con shows para toda la familia organizados desde el Municipio; los feriantes podrán utilizar desde este sábado este… https://t.co/IhEoZCUGG7 #LocalesPolíticayEconomía #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 31 de enero de 2018 TRASLADOS #Dato el primer día de feriantes en la Costanera fue considerado un éxito, aunque hay que mejorar detalles. Para ser una prueba tuvieron buenas ventas y esperan que las familias se acerquen los "finde" a disfrutar el río, pasear y comprar en la feria. Espectáculos para el cierre. pic.twitter.com/tZSJklLKMh — Daniel Trila (@dantrila) 4 de febrero de 2018 #Ahora. La *Feria de la Plaza* hoy se traslada a Barrio Lubo. Frente al CIC, muchos feriantes toda la tarde pic.twitter.com/AanvksBmZx — Daniel Trila (@dantrila) 17 de junio de 2016 #Ahora. Feria de plaza. Hoy en Plaza España. Ropa todos los talles, accesorios, torta fritas, rosquitas, nueces, pic.twitter.com/g42AAcUICJ — Daniel Trila (@dantrila) 18 de junio de 2016 #Dato. La feria americana de la plaza 1 de Mayo rotará por otras plazas por propuesta de la Secretaría de Comercio pic.twitter.com/rz4r7bIY3q — Daniel Trila (@dantrila) 12 de junio de 2016

Los feriantes quieren regresar a la plaza 1º de mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: