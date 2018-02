Esta noche en Carlos Casares, el Violeta tendrá la oportunidad de despegarse de Atlético Rafaela al menos momentáneamente. Rivadero reemplazará a Papa y en el banco vuelven Tinari, Falcón y Giordana. El partido comienza 19.05. Transmite DirecTV. Villa Dálmine tendrá esta tarde la posibilidad de dar un gran paso para transformar su excelente campaña en una candidatura formal al premio máximo que ofrece el Nacional B. Es que enfrentará como visitante al duro Agropecuario de Carlos Casares y, en caso de ganar, se despegará de Atlético Rafaela y quedará, al menos momentáneamente, como único líder del campeonato a falta de diez fechas para el final. Y ya habiendo quedado libre. El triunfo frente a Juventud Unida de Gualeguaychú y la derrota de La Crema ante Brown de Adrogué lo pusieron en ese lugar. Y asumir esa responsabilidad también será un desafío para el plantel que conduce Felipe De la Riva. El encuentro, que será el primer partido oficial entre ambos equipos, comenzará a las 19.05 horas con arbitraje de Pablo Díaz y tendrá transmisión en vivo de DirecTV Sports (señal 610 o 1610 en HD). En cuanto a lo estrictamente futbolístico, el conjunto de nuestra ciudad no podrá contar con el uruguayo Gonzalo Papa, quien llegó a la quinta amarilla en la fecha pasada. Y su lugar será ocupado por Marcos Rivadero, volante que se incorporó en enero pasado y que fue titular ante Instituto de Córdoba jugando como "doble 5" por delante del propio Papa. Ahora tendrá la responsabilidad de reemplazar al ex Arsenal (una de las claves de la gran campaña de Villa Dálmine) como volante de contención. A sus costados estarán Renso Pérez y Ramiro López, mientras que Nicolás Sánchez se moverá como enganche, aunque también con responsabilidades defensivas cuando el Violeta no tenga el balón. Ése será el único cambio que presente hoy Felipe De la Riva, dado que Pablo Burzio se recuperó del golpe sufrido ante Juventud Unida y dirá presente desde el arranque en Carlos Casares. Entonces, Villa Dálmine formará hoy con Martín Perafán; Franco Flores, Renzo Alfani, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Marcos Rivadero, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. En el banco de los suplentes habrá tres regresos: Horacio Falcón superó su esguince de tobillo y fue convocado por primera vez en este 2018, mientras que Marcelo Tinari y Santiago Giordana retornan a la lista de citados luego de haber sido suspendidos por una fecha tras los reclamos que efectuaron contra Julio Barraza en el final del partido frente a Instituto de Córdoba. El banco de suplentes se completará con el arquero Sebastián Blázquez, los volantes Federico Recalde y Federico Jourdan y el delantero Favio Durán. Por su parte, Agropecuario llega a este encuentro luego de haber caído 2-1 como visitante ante Sarmiento de Junín. Y como en la reanudación del campeonato había igualado 1-1 con Quilmes en Carlos Casares, todavía no ha podido sumar de a tres en este 2018. Por eso cedió terreno en la lucha por el primer puesto luego de una primera parte de temporada en la que ganó 7 de sus 11 compromisos, transformándose en una de las revelaciones del Nacional B junto al propio Villa Dálmine. Igualmente, en caso de ganar hoy, alcanzará la línea del Violeta y de Atlético Rafaela nuevamente. Para recibir al elenco de nuestra ciudad, el equipo dirigido por José María Bianco volvería a tener desde el arranque a Eduardo Casais como lateral derecho, en lo que sería la única modificación respecto a su presentación en Junín. De esta manera, el "Sojero" formaría con Fabián Assmann; Eduardo Casais, Mauricio Romero, Juan Tejera, Enzo Díaz; Brian Blando, Reinaldo Alderete, Jonathan Blanco, Exequiel Narese; Gonzalo Urquijo y Cristian Barinaga. COMENZÓ LA FECHA. Anoche, con tres encuentros, se puso en marcha esta 15ª jornada del campeonato del Nacional B. En Gualeguaychú, Juventud Unida y Gimnasia de Jujuy igualaron sin goles mientras que en Córdoba, Instituto se recuperó y venció 1-0 a Los Andes para sumar tres puntos clave para escaparse de la zona de descenso. Finalmente, en Mendoza, Deportivo Morón derrotó 1-0 a Independiente Rivadavia. Así, el equipo dirigido por Walter Nicolás Otta se sigue escapando de la zona de descenso y empieza a afirmarse en puestos de Reducido, mientras La Lepra se complicó aún más en la tabla de los Promedios. La fecha continuará hoy con tres encuentros: Flandria vs Sarmiento (J); Almagro vs Deportivo Riestra; y Agropecuario vs Villa Dálmine. En tanto, el domingo se enfrentarán: Brown (A) vs Boca Unidos; Guillermo Brown (PM) vs Quilmes; San Martín (T) vs Estudiantes (SL); y Ferro Carril Oeste vs Atlético Rafaela. La jornada se completará el lunes con Nueva Chicago vs Santamarian y Aldosivi vs Mitre (SdE). Quedará libre All Boys

POR OTRO GRITO AFUERA. HASTA EL MOMENTO, VILLA DÁLMINE GANÓ UN SOLO PARTIDO COMO VISITANTE EN ESTE CAMPEONATO. FUE 1-0 SOBRE GIMNASIA DE JUJUY.

¡Hoy juega Villa Dálmine! Desde las 19.05 horas visitamos a @Agropecuario_Of por la 15° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/M2Og80W2W7 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de febrero de 2018

