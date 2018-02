Hoy sábado el calor fuerte volverá a hacerse presente, esta vez con 35 grados de temperatura máxima prevista. Como la humedad se mantendrá elevada, la sensación térmica será un par de grados más alta. El tiempo seguirá bueno, con un cielo de sol y nubes. Habrá más nubes a la mañana que a la tarde. El viento será moderado por la mañana y débil a la tarde, afirmado del sector Norte. La situación meteorológica muestra poco cambios respecto a lo que se está dando durante estos días: viento del Norte, sol y nubes altas en el cielo y masa de aire tropical reinando. Como resultado de la combinación de esos factores, volverá a repetirse el calor sofocante, esta vez con 35 grados de temperatura. Las nubes altas que se verán en el cielo tendrán una presencia destacada en horas de la mañana, mientras que por la tarde y la noche deberían alejarse y dejar un cielo más claro. Mañana domingo el calor será agobiante, no sólo por los 36 grados previstos para la tarde, sino también por los 24 grados que se darán al amanecer: será una noche complicada para el descanso. Posiblemente haya escasa nubosidad hasta la tarde y luego el cielo se nuble bastante, aunque sin riesgo de lluvias. El lunes, en cambio, sí podría llover. Serán chaparrones y tormentas dispersas que se darán en la madrugada. No aportarán más que un temporario descenso en la temperatura ya que luego, durante el día, hará nuevamente mucho calor. Por esas horas el cielo tendrá una mezcla de sol y de nubes, con una brisa débil del Norte. El martes el tiempo volverá a estar inestable y quizás se den más chaparrones. El calor húmedo no cambiará demasiado, a pesar de la rotación del viento al Sur. El miércoles mejorará y volverá el sol Temprano estará agradable, pero por la tarde otra vez hará mucho calor con menos humedad. Pronósticos Hoy, sábado 17: será otro día de calor sofocante, con 21 grados de mínima y 35 grados de máxima. El cielo variará de parcial a algo nublado y el viento soplará moderado a débil del Norte. Mañana, domingo 18: estará sofocante, con 24 grados de mínima y 35 grados de máxima. La nubosidad irá en aumento desde el mediodía. El viento soplará débil del sector Norte. Lunes 19: hay probabilidad de chaparrones y tormentas dispersas en la madrugada, mejorando luego. Seguirá sofocante, con 22 grados de mínima y 25 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Norte.



El Tiempo en Campana:

Calor; 35º esta tarde

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

