El Gobierno bonaerense ofreció a los gremios una suba alineada con pedido de la Casa Rosada. Autoridades también ofrecieron pago extra por única vez de $ 4.500 para maestros que no faltaron durante 2017. Los gremios ya rechazaron la propuesta. La paritaria docente en Provincia arrancó, pero como ya es costumbre las negociaciones entre autoridades bonaerenses y gremios no serán sencillas. En la primera reunión realizada el jueves, la Gobernación ofertó a los maestros bonaerenses una suba del 15% sin cláusula gatillo más un pago extra por única vez de 4.500 pesos para los titulares que no faltaron durante el ciclo lectivo 2017. Como era de esperarse, los sindicatos docentes rechazaron el ofrecimiento y pidieron otra reunión "urgente" para seguir negociando. El ofrecimiento de María Eugenia Vidal fue del 15% en tres tramos comenzando desde la liquidación del primer cuatrimestre. Con la propuesta de La Plata, el salario promedio pasaría de los actuales $24.659 a $28.375. Sin embargo, en la previa los docentes reclamaron un piso del 20%, con un compromiso de actualización automática en caso de que la inflación sea mayor. Al retirarse de la reunión, que se extendió por unas dos horas, Edith Contreras del sindicato UDA, indicó que "pedimos otra reunión rápida y urgente para consensuar y llegar a buen término". Antes de ingresar al edifico, el jefe del gremio mayoritario Suteba, Roberto Baradel, advirtió: "El Gobierno hizo trascender en los medios que iba a ofrecer un 15% de aumento sin cláusula gatillo y eso no lo vamos a aceptar. Espero que no nos lleven a tener que hacer un paro". En tanto, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, aseguró que los gremios "no plantearon la realización de una medida de fuerza" en la primera reunión con funcionarios bonaerenses. "Nadie habló de medidas de fuerza, pero reclamamos una propuesta seria y sustentable que incluya una cláusula gatillo. El diálogo se cortó desde el 30 de noviembre pasado y lo que queremos es retomarlo", señaló Petrocini a la prensa al concluir el encuentro con las autoridades. A 20 días del inicio de las clases, los gremios docentes bonaerenses y la administración provincial se reunieron por primera vez para discutir los aumentos salariales de este año. Por lo pronto, como parte de la negociación salarial, la gestión de Vidal propuso un reconocimiento extraordinario por única vez de $ 4.500 para los docentes titulares que no faltaron durante el ciclo lectivo 2017, decisión está fuera de la negociación paritaria. Asimismo, el gobierno provincial se comprometió a elaborar para la próxima reunión una propuesta sujeta al presentismo para el 2018, algo que los docentes vienen rechazando, aunque no de plano, y es un tema que quedó pendiente del último acuerdo paritario del año pasado. Al encuentro, que se realizó en el Ministerio de Economía, se llegaron los representantes gremiales que en la previa expusieron algunas disidencias internas dentro de lo que denominan Frente de Unidad Docente Bonaerense. La novedad de la reunión formal estuvo marcada por la ausencia de dos representaciones gremiales tales como SOEME y ATE, que no fueron convocados y que había logrado ingresar a la mesa vías resoluciones judiciales. Sí estuvieron representados por sus secretario generales Suteba, UDA, AMET, FEB y Udocba. El gobierno bonaerense, por su parte, estuvo representado por el ministro de Trabajo, Gabriel Villegas; el de Asuntos Públicos, Federico Suarez; el Subsecretario de Política y Coordinación Económica, Damián Bonari y el director general de Cultura y Educación Gabriel Sánchez Zinny.

