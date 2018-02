En su último partido como local del Provincial de Clubes 2017/18, un disminuido Tricolor perdió 87-71 ante el Rojo. Por la octava fecha de la Zona C de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2017/18, Ciudad de Campana perdió anoche por 87 a 71 frente a Sportivo Pilar. Ya sin chances de alcanzar los playoffs, el Tricolor se presentó por última vez como local y, a pesar de la reacción que mostró en el segundo cuarto, no tuvo resto y terminó cediendo en la segunda mitad (parcial de 50-36 para el equipo pilarense). Es que los dirigidos por Sebastián Silva presentaron un plantel muy corto, con apenas cinco de los jugadores que habitualmente fueron parte de la rotación durante el Provincial. El base Damián Iglesias (cuestiones laborales) y el pivot Mauro Corvalán (pasó a Presidente Derqui) dejaron el equipo en el receso. Y para estas últimas dos fechas tampoco siguen el alero Matías Aranda y el pivot Emanuel Sayal. Así, el CCC jugó anoche no sólo sin recambios, sino que tampoco contó con internos naturales para dar batalla en la zona pintada. El mejor pasaje de Ciudad en el juego fue en el segundo cuarto, cuando luego de quedar 21-11 abajo en el primero, logró dar vuelta el marcador con un parcial de 21-4 para quedar 32-25 al frente. Pero Sportivo reaccionó en el final de ese período, recuperó el liderazgo y ya nunca más lo volvió a soltar a pesar que el tercer cuarto fue palo a palo en gran parte de su desarrollo. Y un parcial de 9-2 en el primer tramo del último período sentenció un partido que tuvo a Lautaro Scheffer como máximo goleador con 22 puntos. Por el lado de Ciudad, se destacó Eliseo Iglesias, autor de 17 puntos (cuatro triples). El próximo y último compromiso del Tricolor en este Provincial será como visitante frente a Astillero Río Santiago, otro equipo que ya está eliminado. En tanto, en el otro partido de la Zona C, Sportivo Pilar y Defensores Unidos (que anoche cayó en Villa Fox ante Regatas de San Nicolás) se jugarán la segunda posición en La Caldera. El "1" ya quedó para Regatas. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (71): Eliseo Iglesias (17), Camilo Cáceres (14), Francisco Santini (15), Matías Nieto (13) y Lautaro Toranzo (12) (FI) Juan Cruz Álvarez (0), Alejo Herrera (0) y Mateo Somoza (0). DT: Sebastián Silva. SPORTIVO PILAR (87): Federico Michelini (8), Francisco Ruiz (15), Leandro Hasenauer (15), Alejo Fioretto (2) y Sebastián Mena (19) (FI) Lautaro Scheffer (22), Juan Pablo Cáceres (0), Franco Lorge (5), Máximo Parodi (0), Franco Petruzzi (1), Augusto Corrado (0) y Gonzalo Michelini (0). DT: Carlos Bianchi. PARCIALES: 11-21 / 24-16 (35-37) / 16-21 (51-58) / 20-29 (71-87). JUECES: Ciudad de Campana. ÁRBITROS: Luciano Yaman y Ariel Villalba.



COMO INTERNO. EL ALERO LAUTARO TORANZO SUMÓ 12 PUNTOS PARA EL TRICOLOR.



Básquet:

Ciudad de Campana también cayó ante Sportivo Pilar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: