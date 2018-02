Mauricio Villanueva

La columna de esta semana estaba pensada y basada en otros temas pero antes de enviarla a la redacción de diario, nos fuimos enterando de que los despidos que son moneda corriente en al ámbito público y privado en nuestra zona, desembarcaban en las escuelas de nuestras ciudad. Esta vez lxs docentes del distrito son (Somos) quienes sufriremos en carne propia la política de desempleo que este gobierno ejecuta desde hace dos años y que lejos de apaciguarse se profundiza cada vez más. A semanas del inicio del ciclo lectivo 2018, las noticias que pasaron de ser fuertes rumores a notificaciones a decenas de docentes del distrito nos golpearon con violencia al enterarnos de cierres de cursos y fusión de cursos en tronco común, lo que implica desplazamientos de docentes titulares y ceses de no menos un centenar de docentes en la ciudad. El año pasado con bombos y platillos con el intendente a la cabeza se festejaba el centenario de la escuela Normal. Este año amanecemos con la propuesta de cierre de 3 4tos años de la modalidad Ciencias Sociales. Para que sirve una escuela remodelada y bien pintada si el objetivo es achicarla año tras año, porque esto implica que el año próximo se cierren los 5tos años y el siguiente habrá que ver en qué condiciones quedan los 6tos para resistir sus cierres. Como delegado de SUTEBA en la Escuela Normal y parte de una agrupación docente, no podía dejar de comunicar a la sociedad lo que ocurre, sabemos que no es la única escuela afectada y por eso hablamos de un centenar de docentes afectadxs. Son varias las escuelas afectadas pero aun sin confirmación, hasta salas de jardines de infantes unificadas para achicar personal y costos. La semana próxima con más datos y reuniones con quienes deberán dar explicaciones podremos acercar una visión más acabada de cuanto afecta este recorte. A la grave la situación laboral hay que sumarle sin ninguna duda el análisis de lo que significan los cierres de cursos, la reducción del presupuesto en la educación pública mientras se sigue subvencionando la educación privada nos lleva a la triste conclusión de que los ataques permanentes y metódicos a la educación pública, se van traduciendo crudamente en la etapa más violenta que es la de achicar escuelas, superpoblar aulas, reducir personal. En definitiva seguir profundizando la destrucción del sistema educativo público. La calidad del sistema educativo se va resquebrajando con sueldos por debajo de la línea de pobreza que obligan a docentes a trabajar (si pueden en más de un turno para lograr un sueldo que arañe dicha línea aunque muchas veces ni así alcanza), con falta de materiales y con aulas superpobladas de alumnos Solo con organización podremos frenar esta avanzada y aunque sea difícil, ni siquiera pensando en nuestros puestos de trabajo, sino en la defensa de la educación pública en el futuro de nuestros pibes y la sociedad en general. La educación para pocos, la que genera ganancia, sigue recibiendo respaldo económico, mientras que la educación de las mayorías, esa que defenderemos hasta las últimas consecuencias sigue recibiendo ataque tras ataque. Hoy les toca a lxs docentes como ayer a lxs trabajadores de Siderca, Atucha, Carboclor, Bunge, y la lista tristemente infinita continua con la educación pública. Comunicate con Agrup. Evelia Murillo Campana en Facebook o acércate al SUTEBA directamente, junt@s podemos defender el derecho de enseñar y aprender, junt@s por la educación pública. Mauricio Villanueva / Movimiento Popular Patria Grande - Agrup. Docente Evelia Murillo Campana

El ajuste y los despidos llegaron a las escuelas de Campana

Por Mauricio Villanueva

