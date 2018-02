Alejo Sarna

Aumentos de la luz, gas y agua, de las tasas municipales, de la inseguridad y de la pérdida de puestos de trabajo, son algunos de los principales problemas que afectan a los vecinos mientras la dirigencia política está más preocupada por discutir cuestiones que no hacen a la resolución de estas dificultades. Los costos de vida de los vecinos de Campana han crecido al tiempo que el poder adquisitivo de los mismos se ha visto afectado por negociaciones salariales a la baja y devaluación del peso en relación al dólar, en el mejor de los casos. La pérdida de puestos de trabajo ha sido una constante en el último tiempo que ha afectado la vida de los vecinos, lo que ha desorganizado la vida de la gente llevando a muchas familias a situaciones límites en materia económica. Pero ante esta coyuntura compleja, lejos de ponerse a construir consensos en favor de los campanenses, vemos cada vez más discusiones estériles, vacías de contenido entre la dirigencia política dejando postergados los reclamos de los ciudadanos. Esto está ensanchando cada vez más la brecha que separa a las necesidades de la gente con las agendas de los dirigentes. No es casualidad, entonces, que para la mayor parte de la sociedad las instituciones legislativas estén devaluadas. Estas manejan agendas que tienen poco o nada que ver con la agenda de los ciudadanos. Lo mismo sucede con las instituciones gremiales, las cuales han perdido una enorme cuota de representatividad de la clase trabajadora al no levantar las banderas de los reclamos reales de estos. Hoy los ciudadanos tienen la posibilidad de hacerse valer por sí mismo. La aplicación de las nuevas tecnologías de comunicación permite la masificación de reclamos y la formación de movilizaciones ciudadanas en relación a los mismos. Si la dirigencia no realiza una revisión de su actitud y se pone del lado de las necesidades de la ciudadanía, va a ser esta la que con mayor frecuencia tome la iniciativa política. Esto no va a ser la muerte de la política, sino que va a ser una reconfiguración de la práctica política y la toma de posesión de los reclamos por los mismos ciudadanos, por encima de la dirigencia cada vez menos representativa.

Opinión:

Mientras se pelean los dirigentes, crecen los problemas de la gente

Por Alejo Sarna

