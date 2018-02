José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Este año, el tercero del gobierno de Cambiemos, ha comenzado con pronóstico reservado como diría un médico respecto de su paciente cuando no se anima a hacer vaticinios de su evolución. Esto se puede ver en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que es un informe que publica mensualmente el Banco Central y que contiene las proyecciones de un gran número de las consultoras que asesoran a los mayores grupos económicos y de los principales bancos. En este informe figuran los promedios de dichas proyecciones de actores económicos afines al gobierno y a quienes también llaman "los mercados". Uno de los datos que concita mayor atención es el índice de inflación que se proyecta para este año que en este informe de febrero es del 19,4% mientras que en el de enero fue del 17,4% lo que demuestra que hasta sus amigos descreen de las estimaciones gubernamentales a la luz de los datos de la realidad y no están frente a las cámaras de televisión para tener que macanear. Si alguien cree que se busca desestabilizar al gobierno, debería recordar que en los dos años anteriores los índices que finalmente resultaron estuvieron por encima de los que "los mercados" había pronosticado. Quizás por eso el hoy tan ponderado INDEC de Jorge Todesca mantiene la misma canasta de precios del 2005 cuando es notorio que la incidencia en el consumo familiar de dichos precios ha cambiado, sobre todo la de los servicios. Esta falta de actualización de la canasta logra menores índices de inflación. Más allá de los índices y las diversas proyecciones está la incontrastable realidad que los argentinos sufren todos los días y ven como sus salarios pierden día a día poder adquisitivo lo que los obliga a comprar menos o cambiar sus hábitos de consumo. Para colmo los precios que más suben son los de los bienes de primera necesidad. Ante esta realidad el gobierno insiste con obligar a los gremios a acordar subas de los salarios que no superen el 15% que es lo que dijo que iba a ser la inflación de este año y que solamente él se lo cree, si es que se lo cree. Esto demuestra, una vez más, su empeño en bajar los salarios reales y de ese modo aumentar las ganancias de los empresarios. Esta situación en que se pretende que los menos ganen mucho más y que los más ganen mucho menos genera necesariamente un presente de protestas y movilizaciones y que el gobierno ha decidido enfrentar con mayor represión y el enorme temor que producen en los trabajadores los incesantes despidos y cierre de fuentes de trabajo. Tan clara está la situación que el obispo de Humahuaca Pedro Olmedo durante la homilía de la misa celebrada con motivo de la visita presidencial a Jujuy le pidió a Mauricio Macri que "deje de gobernar para los ricos". Resulta curioso que cuando llegan los corsos de carnaval el gobierno se saque la máscara para mostrar, una vez más, su verdadero rostro.

Pronóstico reservado

Por José Abel Perdomo

