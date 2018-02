El alerta laboral dividió a dos integrantes de H.I.J.O.S.

P U B L I C



Por Facebook, Paola Garello y el concejal Carlos Gómez, ambos hijos de desaparecidos por el terrorismo de Estado, tuvieron un fuerte cruce de palabras y acusaciones respecto al posicionamiento de la UV Más Campana en la última sesión del HCD. La política suele generar tensión en las relaciones, incluso en aquellas que se basan en un pasado en común. El concejal de la UV Más Campana y la militante y ex candidata a concejal por Unidad Ciudadana Paola Garello, ambos integrantes de la asociación H.I.J.O.S., protagonizaron un duró cruce de palabras por Facebook a raíz de la sanción de la alerta laboral y la votación conjunta del vecinalismo con Cambiemos. Todo se desencadenó cuando Garello publicó una foto de una nota de Soledad Calle denunciando un supuesto pacto político entre Abella y Cantlon. "Lo cierto es que el oficialismo y la lista vecinalista UV más Campana que es servil al gobierno municipal ayer no estuvieron para trabajar en el HCD", escribió Garello en alusión al faltazó de Cantlon y Gómez - de vacaciones - en la sesión extraordinaria programada para el miércoles, en la que se debía votar el alerta laboral, y que a pedido de su bloque fue pasada para el jueves. "Mientras que para algunos la excusa son las vacaciones, hay otros que no pueden esperar para llenar la olla y llevar el pan a sus familias. Hoy veremos quien se atreve y quien no", señaló Garello. Debajo, las críticas a la UV, la mayoría por parte de vecinos identificados con el kirchnerismo, no se hicieron esperar, lo que despertó el enojo de Gómez. "Paola estaban amagando con esta sesión hace bastante, yo cambié fecha de vacaciones por la sesión, que nunca se hizo, y además creo que no te pedí plata a vos para ir a Brasil o adonde me plazca como lo hizo tu jefa política, Sol Calle, que estuvo en Punta (del Este) que es nac y pop", disparó el edil. Gómez trató de "resentida" a Garello por hacer público el lugar donde pasa sus vacaciones y le refrendó el apoyó a sus "compañeros de los sindicatos, esos que hace nada criticabas por ser cómplice de la dictadura. En cualquier momento te regalan una remera de Palacios y te la pones. ¿Sabés no que Palacios era el sindicalista a seguir por tus nuevos amigos?", indagó el concejal, en referencia al fallecido líder sindical químico denunciado por complicidad con la última dictadura militar. "Carlos Gomez, tu respuesta es de una bajeza enorme", contraatacó Garello. A esa altura, se multiplicaban los comentarios de apoyo a la militante K, que negó haber criticado al concejal por el destino de sus vacaciones y lo acusó de ejercer "violencia machista" contra ella y la concejal Calle. "Quizás te sientas macho al intentar humillar y degradar a mujeres. Supongo que es la impotencia de lo que no se puede explicar. Como nos traen acostumbrados, corren el punto de discusión", le respondió la excandidata a concejal por Unidad Ciudadana. Y le recordó también que ella denunció a Palacios en la Justicia. El intercambio de opiniones y cuestionamientos continúo por varios párrafos más, algunos en apoyo a Gómez, la mayoría defendiendo a Garello, que jugaba de local al ser su pérfil de Facebook. Las palabras más mesuradas y conciliadoras las tuvo Victoria Paz, trabajadora social y, como Gómez y Garello, hija de una víctima del terrorismo de Estado. "Carlitos… Creo que no se está cuestionando tu vida privada… Somos compañeros de una misma historia. Entiendo que Paola no está diciendo nada sobre tu cotidiano personal. Creo que como compañeros… Mucho más entre ustedes dos… Lo que lograron juntos desde el colectivo H.I.J.O.S., el cuál nos hermana y sabemos que nos hace mantener ciertos principios, nos debemos una charla… Este no es el medio para arreglar dicho encuentro", escribió Paz, en un intento por acercar posiciones.

PAOLA GARELLO Y CARLITOS GÓMEZ, JUNTOS EN UNA ACTIVIDAD DE H.I.J.O.S. (FOTO: FACEBOOK).



El alerta laboral dividió a dos integrantes de H.I.J.O.S.

