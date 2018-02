Berta Chudnobsky

Cuando comprás mostaza de cualquier marca, ¿no pensaste que se puede hacer en casa y es una gratificación a los aromas? La receta que te propongo lleva sólo 20 minutos de preparación. La mostaza hace referencia generalmente al condimento envasado con apariencia externa pastosa y de sabor picante que se elabora de las semillas de varias plantas del género Brassica, familia de las crucíferas, que también incluye las coles y los nabos. Asimismo, hace referencia también a la pequeña semilla de mostaza, usada como especia y que se emplea frecuentemente en algunas gastronomías, como por ejemplo: la alemana, la india o la francesa, entre otras. La Mostaza es una salsa baja en calorías y colesterol. Su semilla tiene un alto contenido protéico y de minerales. Además posee propiedades antisépticas (antiséptico) y digestivas. La denominación, tal y como se conoce hoy en día, aparece por primera vez en Francia posiblemente hacia el año 1220 de una derivación de la palabra latina "mustum" y la primera constancia registrada del nombre asociado al condimento es: ‘moutarde’ y se sospecha que provenga del latín vulgar ‘mustum ardens’ (mosto ardiente) por tener los romanos la costumbre de añadir, o diluir, granos de mostaza en el zumo de la uva (mosto). Casi en la misma época aparece registrado en castellano con el nombre de mostaza y en Italia con el de mostarda. Se cree que fueron los romanos quienes desarrollaron el preparado de mostaza que conocemos hoy. Mezclaban zumo de uva sin fermentar, conocido como "mosto" con semillas de mostaza, llamadas sinapis para formar el mustum ardens o "mosto ardiente". La empleaban como condimento gastronómico moretum (queso especiado). El empleo como planta medicinal era aplicado como remedio contra los dolores de cabeza o simplemente como digestivo. Los griegos la empleaban como condimento, aumentaba la memoria y le daba alegría al ánimo, se sabe también que el botánico Teofrasto la cultivaba en los jardines. Ingredientes -½ taza de semillas de mostaza blanca, si no encuentra mostaza blanca puede sustituirla por mostaza negra (la consigue dietéticas) - ½ taza de agua - 1/3 de taza de vinagre de alcohol blanco o de manzana - ½ cucharada sopera de sal - 1/5 de taza de azúcar (aproximadamente. 50 g) - 1 cucharada sopera de cúrcuma o curry ° ¾ de cuchara sopera de ajo en polvo - ½ cucharada sopera de cebolla en polvo - 1 pizca de canela Preparación Ponga a calentar el agua hasta que hierva y, posteriormente, retire del fuego. En el agua caliente vierta las semillas de mostaza, la cúrcuma, el ajo, la canela y la sal, e incorpore muy bien. Deje reposar durante 15 minutos o hasta que la mostaza suelte el mucílago (sustancia viscosa contenida en la composición de la semilla). Posteriormente, coloque esta mezcla en la licuadora, agregue el vinagre poco a poco, el azúcar y licue. Si utilizó mostaza negra, después de licuarla, puede colarla para que no le queden residuos de la cáscara en su mostaza. Cuando está perfectamente licuado vierta la pasta en una olla y ponga a hervir durante un minuto. Por último, retire del fuego. Envasado y conservación Aún caliente la pasta envase en un frasco previamente esterilizado y ciérrelo perfectamente. No olvide colocarle a su producto una etiqueta donde especifique el nombre, fecha de elaboración y caducidad del mismo. La mostaza elaborada mediante esta tecnología, tiene una vida de alacena aproximadamente de 3 meses. Una vez abierta, su duración será 2 meses, es recomendable que se mantenga en la heladera.



La cocina de la abuela Berta:

Mostaza "made in casa"

Por Berta Chudnobsky

