AHORA SON TRES LOS LIDERES Al menos hasta que hoy jueguen Atlético Rafaela y Aldosivi, la tabla de posiciones es encabezada por tres equipos: La Crema, Villa Dálmine y Agropecuario, todos con 25 puntos. Claro está: si Rafaela vence hoy a Ferro Carril Oeste en Caballito, se cortara solo. Y si empata, se separará del Violeta y el Sojero, pero podría ser alcanzado por Aldosivi (23), que el lunes recibe a Mitre de Santiago del Estero. Son posibilidades. La única certeza, por ahora, es que la tabla se sigue apretando en las primeras posiciones. Incluso Sarmiento, de muy flojo arranque, ya aparece a cinco puntos del primer lugar. Los de Junín lograron dar vuelta un partido que tenían muy complicado frente a Flandria: con cuatro goles en la última media hora, se impusieron por 5-3 tras ir perdiendo 3-1. En cambio, Flandria (que será el próximo rival de Villa Dálmine) sufrió un duro cachetazo y sigue hundido en zona de descenso. Ayer, además, Almagro perdió su chance de alcanzar también a los líderes al caer 1-0 como local frente a Deportivo Riestra. La 15ª fecha continuará hoy con cuatro partidos: Brown (A) vs Boca Unidos; Guillermo Brown (PM) vs Quilmes; San Martín (T) vs Estudiantes (SL); y Ferro Carril Oeste vs Atlético Rafaela. En tanto, el lunes jugarán: Nueva Chicago vs Santamarina; y Aldosivi (MdP) vs Mitre (SdE). Esta jornada había comenzado el viernes con los siguientes resultados: Juventud Unida (G) 0-0 Gimnasia (J); Instituto 1-0 Los Andes; e Independiente Rivadavia 0-1 Deportivo Morón.

En un partido que pudo perder ampliamente, el Violeta cayó 2-1 ante Agropecuario. Rivadero marcó el descuento a los 43 del ST, después que Perafan detuviera un penal. Y luego, los ingresados Giordana y Durán tuvieron chances para empatarlo. Villa Dálmine llegó ayer a Carlos Casares con la oportunidad de cortarse solo en lo más alto del Nacional B. Sin embargo, dejó una imagen muy distante de esa posibilidad y fue superado claramente por Agropecuario, que se le unió en la cima junto a Atlético Rafaela (juega hoy). El "Sojero" dominó el trámite del partido con una gran tarea de su medio-campo (Alderete y Narese fueron figuras); desbordó siempre al Violeta (especialmente por la derecha); y contó con varias opciones para disfrutar de una holgada victoria. Pero no las concretó y se complicó solo en los minutos finales. Porque a los 42 falló un penal; a los 43 permitió el descuento de Marcos Rivadero; y porque a los 44 y 48 sufrió con dos llegadas francas del equipo de nuestra ciudad que pudieron haber derivado en el empate. Finalmente fue 2-1 a favor de Agropecuario. Y si estas líneas hablan hasta el momento mucho más del elenco de Carlos Casares que de Villa Dálmine es porque el Violeta hizo muy poco a lo largo de los primeros 87 minutos. La baja de Gonzalo Papa se sintió en el círculo central (y también en los alrededores), aunque no fue el único motivo del apático desempeño de los dirigidos por De la Riva. El tándem Sapetti-López sufrió horrores con Casais, Blanco y Narese en uno de los costados; Renso Pérez y Franco Flores no gravitaron en el otro; "Cuca" Sánchez y Rivadero perdieron casi siempre con Alderete en el centro del campo; y Burzio y Córdoba quedaron prácticamente aislados entre la defensa "sojera". En ese contexto, lo mejor de Villa Dálmine fue Martín Perafán, mientras que los centrales Alfani y Celaya dieron batalla dentro de sus posibilidades. Es cierto: ese certero cabezazo de Narese a los 4 minutos de partido pateó el tablero planteado por el equipo de nuestra ciudad y regó de confianza a Agropecuario. Y mientras uno no encontró variantes a su plan de juego, el otro creció con el transcurrir del encuentro. Por eso, el 2-0 con el que finalizó el primer tiempo fue acorde a lo acontecido en esos 45 minutos. En la segunda mitad, con Villa Dálmine más jugado que jugando, los goles que falló el siempre interesante Cristian Barinaga y el penal malogrado por Jonathan Blanco mantuvieron con vida a un Violeta que, en el cierre, casi cosecha un punto impensado minutos antes. Por eso, el lamento en el pitazo final de Pablo Díaz. Sin embargo, una vez en frío, el análisis será mucho más amplio y dejara diferentes cuestiones a corregir de cara al próximo compromiso, cuando el equipo de De la Riva reciba al golpeado Flandria por la 16ª fecha de este campeonato que todavía tiene mucho camino por recorrer. EL PARTIDO Villa Dálmine salió al campo de juego con el cambio anunciado en la previa: Marcos Rivadero en lugar del suspendido Gonzalo Papa. Así, lo que sorprendió en el arranque fue la postura del Violeta, que pareció dormido y permitió que Agropecuario hiciera en los primeros cinco minutos lo más difícil en un encuentro de las características que se esperaban en Carlos Casares: abrir el marcador. Fue a los 4 minutos, tras gran un centro pasado de Brian Blando que encontró en el segundo palo la llegada de Exequiel Narese, quien dejó sin posibilidades a Martín Perafán con un cabezazo cruzado de pique al suelo. Las dudas del equipo de nuestra ciudad continuaron en los minutos siguientes y cuando iban 9, Cristian Barinaga tuvo la oportunidad de aumentar con un remate desde la puerta del área que salió alto. Por entonces, los dirigidos por De la Riva parecían no acomodarse a las reducidas dimensiones del campo de juego (que tampoco estaba en buen estado) y dejaban espacios entre líneas, los cuales eran aprovechados por los movedizos volantes y delanteros del local, que sumaba muchos jugadores en ataque. En ese sentido, Alderete era el eje del juego del mediocampo de Agropecuario (le ganó siempre a Sánchez y Rivadero), mientras que Blanco y Narese aportaban verticalidad por derecha, el sector preferido para avanzar del elenco dirigido por "Chaucha" Bianco. En tanto, Barinaga (destacado por De la Riva en la previa) era "el" hombre del ataque "sojero" y se hacía difícil de tomar para el fondo Violeta. Incluso, sobre los 20, el ex Guaraní Antonio Franco bajó una pelota a espaldas de Flores y cerca estuvo de sacar un peligroso remate. Villa Dálmine no encontraba volumen de juego: abusaba de la tranquilidad a la hora de manejar el balón, buscando construir desde la tenencia, y terminaba siendo absorbido fácilmente por el trabajo del bloque defensivo de Agropecuario. Tampoco encontró soluciones cuando saltó líneas con bochazos a Burzio y Córdoba. Por eso, a lo largo de todo el primer tiempo apenas contó con una chance de peligro para Assmann, cuando Ramiro López apareció limpio para recibir un tiro de esquina, pero su remate salió alto. Pero después de esa situación, que sucedió a los 28 minutos, Agropecuario tuvo otra ráfaga de intensidad con la que acorraló al Violeta. A los 29, Perafán achicó bien en el primer palo ante la llegada de Blanco por derecha. Y a los 33, el arquero de nuestra ciudad debió estirarse sobre su palo derecho para desviar un certero remate de Barinaga. Sin embargo, nada pudo hacer a los 36: Narese le ganó la espalda a Sapetti y envió un centro que Martín Prost conectó de primera y con potencia para establecer el 2-0. La diferencia representaba la intensidad y superioridad que mostró Agropecuario respecto a un apático Villa Dálmine, que estuvo lejos de su habitual versión de visitante y, mucho más todavía, de los rendimientos que ha logrado en Campana. En el reinicio del segundo tiempo, descartando un remate de cierto peligro de Renso Pérez, el libreto del partido no cambió. No habían transcurrido dos minutos cuando Barinaga se perdió el tercero. Y no fue la única chance que tuvo el delantero local en ese arranque: a los 9, Narese ganó por enésima vez por el sector de Sapetti y López y envió un centro que Barinaga conectó de primera, pero por sobre el horizontal. Estaba claro que el Violeta tenía que cambiar. Y De la Riva también lo entendió así: mandó a la cancha a Jourdan para jugar abierto por derecha y sacó a un defensor (Sapetti) Sin embargo, el juego siguió servido para Agropecuario. A los 15, otra vez Barinaga falló en la definición en la chance más clara que tuvo en todo el partido (de frente a Perafán con tiempo y espacio). Y a los 16, Blanco se combinó con Narese y su remate al primer palo fue desviado por el arquero Violeta. Tras esas dos acciones, el 2-0 lucía corto para lo que era el trámite del cotejo. Minutos después ingresó Durán, quien nuevamente se mostró activo y le aportó frescura al ataque Violeta. Y a los 21, el ex Vélez habilitó a Jourdan, quien llegó libre por derecha y definió muy alto en la mejor opción que tuvo el equipo de nuestra ciudad hasta ese entonces. Tras esa oportunidad, Villa Dálmine tuvo su mejor momento. Aunque sin claridad, logró minutos de presión sobre el área de Assmann, generando tiros libres y córners que no pudo aprovechar para recortar diferencias. Bianco tomó nota y respondió con los ingresos de Maldonado y Urquijo para que su equipo recuperara aire y, entonces, el partido volvió a encausarse para Agropecuario. Incluso, parecía que ya nada más iba a pasar. Pero esa sensación quedó atrás a los 42 minutos, cuando Flores derribó a Maldonado dentro del área y el árbitro Pablo Díaz marcó penal. Igualmente, la consecuencia no fue la imaginada. Jonathan Blanco "canchereó" la ejecución, Perafán le adivinó la intención sobre su palo izquierdo y, tras cartón, al minuto siguiente, Rivadero encontró un rebote en el área chica de Assmann y marcó el descuento. Los nervios se apoderaron del local y el Violeta fue por la hazaña. Tan notable fue ese golpe de efecto que al minuto siguiente al gol, sobre los 44, Durán abrió a la izquierda para Burzio y el cordobés lanzó un centro justo para Giordana, quien falló al querer conectar de lleno un cabezazo claro casi a la altura del área del área chica (apenas peinó el balón que se terminó yendo por el segundo palo). El lamento fue tan grande que el equipo de nuestra ciudad se quedó en los instantes posteriores a esa acción, aunque a los 48 contó con otra chance en un violento remate de Durán que se fue pegado al palo izquierdo de Assmann. Pero no, no era la noche. Claro está: habría sido un milagro dada la discreta presentación de Villa Dálmine, el trámite que entregó el encuentro y las oportunidades que había dejado pasar Agropecuario. Pero este Violeta demostró que da pelea hasta el final. Y teniendo en cuenta la gran campaña que está realizando, ése es un dato que permite mantener viva la ilusión. SÍNTESIS DEL PARTIDO AGROPECUARIO (2): Fabián Assmann; Eduardo Casais, Mauricio Romero, Fernando Piñero, Enzo Díaz; Exequiel Narese, Reinaldo Alderete, Jonathan Blanco, Brian Blando; Martín Prost y Cristian Barinaga. DT: José María Bianco. SUPLENTES: Darío Sand, Lucas Vesco, Edgardo Maldonado, Juan Pablo Manzocco, Alejandro Aguirre, Facundo Parra y Gonzalo Urquijo. VILLA DÁLMINE (1): Martín Perafán; Franco Flores, Renzo Alfani, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Marcos Rivadero, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Bláquez, Marcelo Tinari, Horacio Falcón, Federico Recalde, Federico Jourdan, Favio Durán y Santiago Giordana. GOLES: PT 4m Exequiel Narese (A) y 36m Martín Prost (A). ST 43m Marcos Rivadero (VD). CAMBIOS: ST 11m Jourdan x Sapetti (VD); 18m Durán x Córdoba (VD); 19m Urquijo x Prost (A); 29m Maldonado x Alderete (A) y Giordana x Sánchez (VD); 33m Parra x Barinaga (A). AMONESTADOS: Alderete (A); Pérez (VD). INCIDENCIA: ST 42m Perafán (VD) le contuvo un penal a Blanco (A). CANCHA: Agropecuario. ÁRBITRO: Pablo Díaz.

BURZIO Y LÓPEZ DISPUTAN EL BALÓN ANTE DOS DE LAS FIGURAS DE AGROPECUARIO: BLANCO Y ALDERETE.

CASI EN LAÚLTIMA. EN EL TERCER MINUTO DE DESCUENTO, ESTE REMATE DE DURÁN SE FUE PEGADO AL PALO.





LA CHANCE. UN MINUTO DESPUÉS DEL DESCUENTO DE RIVADERO, EL INGRESADO GIORDANA NO PUDO CONECTAR DE LLENO SU CABEZAZO TRAS EL CENTRO DE BURZIO. #Imágenes ?? | Los once titulares de Villa Dálmine en la derrota 2-1 frente a Agropecuario de Carlos Casares. pic.twitter.com/qo4b65BgIE — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 18 de febrero de 2018 #Imágenes ?? | Más fotos del partido entre Agropecuario y Villa Dálmine, correspondiente a la 15° Fecha del Nacional B. pic.twitter.com/Jxr2iwhdpN — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 18 de febrero de 2018 #Video ?? | El compacto del partido frente a @Agropecuario_Of a través de la cámara de nuestro Departamento de Prensa: https://t.co/S5FwADau9C — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 18 de febrero de 2018

Tan lejos, tan cerca:

Villa Dálmine quedó cerca en el resultado, pero lejos en el juego

