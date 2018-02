Los bancarios inician mañana una huelga de 48 horas

No habrá atención ni lunes ni martes. En tanto, el miércoles podría ser limitada por la adhesión a la marcha de Hugo Moyano. La Asociación Bancaria, el gremio de los empleados bancarios, confirmó que mañana iniciarán otra huelga nacional de 48 horas que dejará sin atención a las entidades mañana lunes 19 y el martes 20 de febrero en rechazo del 9 por ciento de propuesta patronal de incremento salarial. "No reconocen - los dueños de las entidades bancarias- las categorías, no abonan las horas extras, imponen el fraccionamiento de las vacaciones y obligan al personal a sobrellevar la atención al público sin cubrir los necesarios puestos laborales", afirmaron desde el gremio en un documento firmado por Palazzo y el secretario de Prensa, Eduardo Berrozpe. Los dirigentes gremiales condenaron la intransigencia empresaria" al insistir con una oferta de mejora de los haberes del 9 por ciento, cuando "la inflación de 2017 se ubicó según el propio gobierno en el 24,8 por ciento y la proyección para este año indica que estará muy cerca de ese guarismo, lo que confirma -más allá de las palabras marketineras de los bancos- que los trabajadores para nada son lo más importante". En tanto, Sergio Palazzo, secretario general de la AB, negó esta semana que haya planteado la posibilidad de convocar a un paro de dos meses. Para el gremialista esas versiones solo intentan desviar "la atención respecto del real ofrecimiento empresario de mejora salarial del 9 por ciento", y explicó que la aceptación gremial de esas condiciones patronales implicaría que casi 7 mil millones de pesos "no vayan a los bolsillos de los trabajadores bancarios". Palazzo realzó su "vocación democrática" al ratificar "la lucha de los bancarios para obtener un acuerdo salarial justo" y, en ese sentido, fue taxativo al expresar: "Soy tan democrático que fui uno de los pocos que ni siquiera solicitó la renuncia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, porque respeto que el presidente Mauricio Macri haya sido elegido por los argentinos y, por lo mismo, es él quien determina la elección de sus colaboradores". Los bancarios cumplieron el viernes previo al carnaval una huelga nacional en todas las entidades financieras públicas y privadas de forma "contundente", según Palazzo, quien ratificó que los trabajadores paralizarán otra vez las tareas durante 48 horas el 19 y 20 de este mes en demanda de "un nuevo acuerdo paritario". Así, la reapertura de las sucursales bancarias se daría recién el miércoles 21, aunque también existen dudas sobre la capacidad de atención que tendrán esa jornada, dado que "La Bancaria" se sumará ese día a la movilización que impulsa Hugo Moyano y el gremio de los Camioneros.

Sergio Palazzo, secretario general de la AB, negó esta semana que haya planteado la posibilidad de convocar a un paro de dos meses.



Los bancarios inician mañana una huelga de 48 horas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: