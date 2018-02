La belleza de lo simple

No es necesario decir tanto para comunicar el mensaje. El líder de la banda zarateña "Juan y los planetas" habla sobre la sencillez del folk, y el espíritu del Indie.

Juan Collado (28) vive en Zárate, donde es parte de una movida cultural prolífica con bandas que están haciendo pie fuera de la zona como "Los rusos hijos de put@", "Los mutantes del Paraná" o "Porcellan Dolls". Sintetizando el espíritu que comparte el movimiento, me dice: "Hay bandas que tocan, agarran sus cosas y se van, como si todo hubiese sido un trámite. Creo que no va por ese lado, si uno lo hace es porque le gusta. Si no, no tiene gracia: lo primordial es pasarla bien y sentirlo. Hay que tener en claro el objetivo de uno".

Hablamos sobre la escasez de lugares para tocar y lo engorroso de tener que pagar para poder subirse a un escenario: "Prefiero los festivales a la luz del día con buen sonido que tocar en bares vacíos a la noche. Salir de la comodidad cuesta pero hay que darle masa. Si te quedas enfrascado en pensamientos no haces nada". Como anécdota recuerda cuando una primavera lo invitaron al festival de música country en San Pedro: "El lugar estaba lleno, todos vestidos con botas y sombrero tejano, bailando y tirando los pasos", dice riendo. Eso también habla del estilo de "Juan y los Planetas", difícil de encasillar, donde es coherente que lo inviten a un evento de esas características por las raíces de su música.

Arrancó sólo en 2011 con su guitarra grabando un EP de 6 temas acústicos (Cuidado con la tecnología). En las vacaciones del año siguiente, cuando todavía vivía con sus padres, aprovechó que éstos se fueron de viaje y junto a su hermano en batería grabaron el segundo EP (Vacaciones de un Periodista) colgando algunos micrófonos en el techo de la habitación y utilizando programas de producción pirateados en la computadora.

El proyecto comenzó a tomar seriedad por sí sólo y en el 2014 llegó "Memoria", un disco de 12 temas grabado con banda estable pero que conservaba la sencillez de la guitarra criolla, empezando a marcar un sonido particular que no es fácil de encontrar por la zona. Finalmente en 2017 grabaron "El frío", un disco eléctrico y con arreglos más trabajados donde "Piki" (Emiliano Pérez Celaya), nuestro cinéfilo local, produjo el videoclip de la canción homónima. Pero el desarrollo progresivo de la banda nunca se desvinculó de la simplicidad, base que sirvió de apoyo para explorar otros sonidos y que en vivo se plasma en su formación: voz, criolla, bajo y batería.

ALQUIMIA

"Las nuevas composiciones vuelven a un inicio más folk y guitarrero. Uno nunca sabe de donde saldrá la inspiración, aunque suele venir de los momentos más tristes, donde uno vuelca la necesidad de sacar algo para afuera. Por ejemplo, malas experiencias en los trabajos pudieron convertirse en buenas canciones", me cuenta Juan, haciendo alusión a la magia de la alquimia musical, donde lo negativo se transforma en positivo.

Recorriendo sus inicios en la composición, dice: "Las primeras canciones que compuse en mi infancia con guitarra y letra fueron a mi perro y a un vecino, "Wimpi", un viejo que era una masa". Las actuales canciones del músico todavía conservan algo de esas primeras incursiones: letras sobre personajes del barrio o amigos que ya no ve, historias sobre el día a día: "Le canto a lo cotidiano, a lo personal, a lo simple, como levantarse a la mañana y sentir el aire fresco del patio o la alegría de los animales. A lo sencillo, creo que ese es mi mensaje", asegura y agrega: "Tal vez pasan semanas, meses sin inspiración donde trato de forzarlo y no sale nada y hay otros periodos donde en un mismo día salen dos o tres canciones al hilo. No me detengo a analizar la estructura de los temas, la música y la letra salen de manera conjunta, naciendo de forma consecutiva, siempre con la criolla."

TODO A PULMÓN

Aunque escucha "de todo", Chuck Berry, Elvis, Johnny Cash y Dylan son las influencias predilectas, las raíces de su música. En base a eso, se fue nutriendo de otras variantes. Nombra a "The Cure", "Flaming Lips", los mejicanos "Café Tacvba" y a Eddie Vedder (cantante de Pearl Jam), distintos sonidos que siempre mantuvieron la guitarra acústica presente y que no se zambullen en juegos metafóricos: "Tal vez con decir una frase no es necesario decir más, no es necesario contar tanto. Prefiero la consistencia, donde uno en sus canciones muestra algo verdadero, intenta comunicarse. El "Pity" (Álvarez), por ejemplo, es re folk. Con pocos acordes y la criolla hacía grandes canciones en las que el mensaje te llegaba de forma directa", dice, pero con un ejemplo también aclara que la conexión con el otro no siempre es lineal, y el autor se transforma en mero portador de algo que no termina de controlar en términos de significante, lo cual no está bien ni mal. Sólo sucede: "Una vez un chico me dijo que se sentía muy identificado con una canción pero la relación que él le encontraba con una parte de su historia personal, no tenía nada que ver con el que yo le había dado. A veces, el mensaje llega de otra manera, pero llega", recuerda.

Hace una semana que Juan volvió de Chile. Se fue de mochilero quince días junto a su novia. Sintonizando en esa experiencia me dice: "Hay que tener presente las cosas importantes y no perderse, a veces uno anda tan enroscado y tan loco... Uno se da cuenta cuando se va de vacaciones y la cabeza empieza a pensar de otra manera. Después uno vuelve a la vorágine y se olvida. Pero no debería ser así, debería ser un equilibrio todo el año".

Escuchar "Juan y los Planetas" es volver a preguntarse si lo que uno siente que le falta no está al frente suyo y al alcance de la mano, en la simpleza. Por lo pronto, la rueda no para y hay planes de hacerla seguir girando en este nuevo año que comienza: "Tenemos ganas de sacar un nuevo disco. Vamos a tener que hacer varios recitales para juntar la plata, por eso queremos organizar cosas copadas. La gente tiene que entender que el "under" hace las cosas a pulmón y que si cobra entrada, es para poder seguir haciendo cosas", concluye.



FICHA PLANETARIA

Juan y los Planetas son: Federico Collado (batería); David Altmann (bajo y voces); Juan Collado (guitarra acústica, eléctrica y voces).

Discografía: Cuidado con la tecnología (2011) y Vacaciones de un periodista (2012) –EPs-; Memoria (2014) y El frío (2017) –LPs-

Disponibles en: Spotify y YouTube.